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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
25.11.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

İtalya’da viyadük çöktü

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İtalya’da viyadük çöktü

Olumsuz hava koşullarının etkiliği olduğu İtalya’da, Torino-Savona kara yolundaki viyadük, toprak kayması sebebiyle çöktü.

ÜLKE genelinde son birkaç haftadır hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalyan basınındaki haberlerde, aşırı yağışın etkisini gösterdiği kuzeybatıda bulunan Savona ile Torino kentleri arasındaki A6 otoyolunun Torino istikametindeki viyadüğün çöktüğü bildirildi. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, viyadükteki çökmenin toprak kaymasından kaynaklandığı belirtildi. Viyadükteki çökme nedeniyle otoyolun çift yönlü ulaşıma kapandığı ifade edildi.

İtalya’da viyadük çöktü
VENEDİK’TE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Piemonte bölgesinden geçen ülkenin en büyük nehri Po’nun debisinin, Torino Vadisi’nde yükseldiği ve kritik seviyeye yaklaştığı kaydedildi. Aynı bölgedeki Sezzadio kasabası yakınlarından geçen Bormido Irmağı’nın sularına kapılan bir kadından da haber alınamadığı bildirildi. Ülkede geçen hafta suların, son 53 yılın en yüksek ikinci seviyeye ulaşmasıyla gündeme gelen Venedik kentinde de yağışlı havanın etkisiyle su seviyesi sabah saatlerinde 129 santimetreye kadar yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin öğleden sonra durduğu bildirildi. Ülkenin kuzeybatısındaki dağlık Valle d’Aosta bölgesinde de çığ düşmesi sebebiyle bazı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

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