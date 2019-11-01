İtalya’da burka ve peçe yasağına itiraz reddedildi
Milano Temyiz Mahkemesi, kamusal alanda burka ve peçe yasağına yapılan itirazı reddetti.
İTALYAN basınına yansıyan haberlerde, Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin 2016’nın başında uygulamaya koyduğu, ilk derece mahkemenin ise 2017’de onayladığı kamusal alanlarda maske, burka ve peçe yasağına ilişkin itiraz, Milano Temyiz Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme itirazı reddetti. Lombardiya İslam Merkezi Başkanı Ali Abu Shwaima, ‘Adnkronos Ajansı’na yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, “Ben Milano sokaklarında ya da Lombardiya’da burkalı kadınlar görmüyorum. Yasalar, kurallar, bir problem olduğunda yapılır ama eğer bir problem yoksa yasaların da anlamı yoktur. İsteyen istediği gibi giyinebilmeli” dedi.
Milano Temyiz Mahkemesi’nin de itirazları geri çevirmesinin ardından, konunun Yargıtay’a taşınması bekleniyor.
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