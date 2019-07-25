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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
25.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

İtalya’da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var

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İtalya’da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) bugün açıkladığı verilere göre, 1 Ocak 2019 itibarıyla ülkede 100 yaşını tamamlayanların sayısı 14 bin 456 olarak tespit edildi. 2009-2019 arasındaki 10 yıllık dönemde 100 yaşını dolduranların sayısında ciddi artış yaşandığını bildiren ISTAT, 2009’da 11 bin olan 100 yaşındakilerin sayısının bugün 14 binin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

ISTAT verilerine göre, 100 yaşını aşanların yüzde 84’ü kadın, yüzde 16’sı ise erkek. Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136’lık artışla 1112’ye yükseldiği belirtildi. ISTAT’ın ‘süper-yüzlük’ diye tanımladığı 110 yaş üstü kişi sayısının da 2009’a göre 2 kat arttığı, 2009’da 10 olan 110 yaş ve üstü kişi sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 21’e çıktığı ve bunların tamamının kadın olduğu ifade edildi. ISTAT, İtalya’nın şu anda en yaşlı insanının Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadın olduğunu da kaydetti.

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