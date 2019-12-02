İsyan ettiren karar: Dayaktan felç ettiler, 2 yıl 4 ayla kurtuldular
71 yaşındaki Ali Polat’ı döverek felç eden 14 yaşındaki iki sanığa Wuppertal Gençlik Mahkemesi 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karara isyan eden oğul Ecevit Polat, “Kararı temyiz ettireceğiz. Adalet yerini bulana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.
KAPISININ önünde gürültü yapan gençleri uyarınca saldırıya uğrayan 71 yaşındaki Ali Polat, aldığı darbelerle felç oldu. Sağ gözü kör olup, konuşamaz ve yutkunamaz hale gelen Polat’ın hayatını karartan iki sanığa mahkeme, ayrı ayrı ağır şekilde adam yaralamaktan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Wuppertal’da görülen davanın son duruşmasında savcı tutuklu yargılanan her iki sanık için üçer yıl hapis cezası, suç dosyalarının kabarık olması gerekçesiyle cezalarının ertelenmemesini istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin altı ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu hatırlatarak, her birisi için 18 ay hapis ve cezalarının ertelenmesini talep ettiler. Baştan sona müdahil olarak davayı izleyen Ali Polat’ın 41 yaşındaki oğlu Ecevit Polat, mahkemenin verdiği cezayı az bularak isyan etti.
‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’
Ecevit Polat, “Mahkeme Düsseldorf Hastanesi’ndeki bir bilirkişinin raporunu dikkate aldı. Babamın yattığı hastanenin raporunu kabul etmedi. Babam sağlıklı, hayat dolu ve yaşamını tek başına sürdürebilen biriydi. Emekliliğin tadını çıkarıyordu. Gürültü yapmamaları için uyardığı çete üyesi iki kişinin saldırısı sonucu yarı ölü hale geldi. Raporda, babamın yaşlı olduğu ve onun fark etmediği olası bir beyin kanaması sonucu bu hale gelebilme ihtimali olduğu yer alıyor. Babamın dayak sonucu bu hale gelmiş olamayacağı yönünde spekülasyon yapıldı. Oysa babamın doktoru vücutta meydana gelen hasarların darbe sonucu olduğuna ilişkin açık rapor yazdı. Mahkeme bizim rapor sunmamızı önce kabul etti, sununca da görmezden geldi. Biz kararı temyiz ettireceğiz. Adalet yerini bulana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.
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