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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
02.12.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

İsyan ettiren karar: Dayaktan felç ettiler, 2 yıl 4 ayla kurtuldular

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İsyan ettiren karar: Dayaktan felç ettiler, 2 yıl 4 ayla kurtuldular

71 yaşındaki Ali Polat’ı döverek felç eden 14 yaşındaki iki sanığa Wuppertal Gençlik Mahkemesi 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karara isyan eden oğul Ecevit Polat, “Kararı temyiz ettireceğiz. Adalet yerini bulana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.

KAPISININ önünde gürültü yapan gençleri uyarınca saldırıya uğrayan 71 yaşındaki Ali Polat, aldığı darbelerle felç oldu. Sağ gözü kör olup, konuşamaz ve yutkunamaz hale gelen Polat’ın hayatını karartan iki sanığa mahkeme, ayrı ayrı ağır şekilde adam yaralamaktan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Wuppertal’da görülen davanın son duruşmasında savcı tutuklu yargılanan her iki sanık için üçer yıl hapis cezası, suç dosyalarının kabarık olması gerekçesiyle cezalarının ertelenmemesini istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin altı ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu hatırlatarak, her birisi için 18 ay hapis ve cezalarının ertelenmesini talep ettiler. Baştan sona müdahil olarak davayı izleyen Ali Polat’ın 41 yaşındaki oğlu Ecevit Polat, mahkemenin verdiği cezayı az bularak isyan etti.

İsyan ettiren karar: Dayaktan felç ettiler, 2 yıl 4 ayla kurtuldular

‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’
Ecevit Polat, “Mahkeme Düsseldorf Hastanesi’ndeki bir bilirkişinin raporunu dikkate aldı. Babamın yattığı hastanenin raporunu kabul etmedi. Babam sağlıklı, hayat dolu ve yaşamını tek başına sürdürebilen biriydi. Emekliliğin tadını çıkarıyordu. Gürültü yapmamaları için uyardığı çete üyesi iki kişinin saldırısı sonucu yarı ölü hale geldi. Raporda, babamın yaşlı olduğu ve onun fark etmediği olası bir beyin kanaması sonucu bu hale gelebilme ihtimali olduğu yer alıyor. Babamın dayak sonucu bu hale gelmiş olamayacağı yönünde spekülasyon yapıldı. Oysa babamın doktoru vücutta meydana gelen hasarların darbe sonucu olduğuna ilişkin açık rapor yazdı. Mahkeme bizim rapor sunmamızı önce kabul etti, sununca da görmezden geldi. Biz kararı temyiz ettireceğiz. Adalet yerini bulana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.

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