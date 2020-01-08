İsviçre’den memleketine eğitim desteği verdi

KARLIOVA ilçesine bağlı Tuzluca köyünde dünyaya gelen Fikret Zengin (60), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1984 yılında mezun olduktan sonra Almanya’ya yerleşti. Zengin, 21 yıl boyunca psikiyatri ve psikoterapist alanında Almanya’da yaptığı çalışmalarının ardından İsviçre’nin Zürih kentinde klinik açarak mesleğini sürdürüyor. SALONA ADINI VERİLDİ

Avrupa’ya göç ettikten sonra memleketiyle bağını koparmayan Zengin, son olarak Karlıova Anadolu Lisesi’ne konferans salonu açarak, eğitime destek sağladı. Karlıova Anadolu Lisesi’nde konferans salonunun olmadığını öğrenince harekete geçtiğini anlatan Zengin, “İnsanların tartışabilmesi, tiyatroların olabileceği bir yerlerin olması ve bu yerlerde bilgi alışverişinin de yapılması için Karlıovalı gençlerin eğitimine katkısı olsun amacıyla bu salonu kurduk” dedi. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri’nin katılımıyla açılan konferans salonuna Dr. Fikret Zengin Konferans Salonu ismi verildi.