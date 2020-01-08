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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

İsviçre’den memleketine eğitim desteği verdi

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İsviçre’den memleketine eğitim desteği verdi

İsviçre’nin Zürich kentinde psikiyatri ve psikoterapist hekimi olarak çalışan Dr. Fikret Zengin, memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki lisede konferans salonu kurdu.

KARLIOVA ilçesine bağlı Tuzluca köyünde dünyaya gelen Fikret Zengin (60), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1984 yılında mezun olduktan sonra Almanya’ya yerleşti. Zengin, 21 yıl boyunca psikiyatri ve psikoterapist alanında Almanya’da yaptığı çalışmalarının ardından İsviçre’nin Zürih kentinde klinik açarak mesleğini sürdürüyor.

İsviçre’den memleketine eğitim desteği verdi
SALONA ADINI VERİLDİ
Avrupa’ya göç ettikten sonra memleketiyle bağını koparmayan Zengin, son olarak Karlıova Anadolu Lisesi’ne konferans salonu açarak, eğitime destek sağladı. Karlıova Anadolu Lisesi’nde konferans salonunun olmadığını öğrenince harekete geçtiğini anlatan Zengin, “İnsanların tartışabilmesi, tiyatroların olabileceği bir yerlerin olması ve bu yerlerde bilgi alışverişinin de yapılması için Karlıovalı gençlerin eğitimine katkısı olsun amacıyla bu salonu kurduk” dedi. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri’nin katılımıyla açılan konferans salonuna Dr. Fikret Zengin Konferans Salonu ismi verildi.

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