İsviçre’deki Türklerden Barış Pınarı harekâtına destek
İsviçre’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Barış Pınarı harekatına destek verirken, son günlerde ülkede şiddet olayları çıkaran terör örgütü PKK/YPG yandaşlarına tepki gösterdi.
TÜRKİYE’nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen STK temsilcileri, hazırladıkları ortak basın bildirisini Almanca ve Türkçe okuyarak İsviçre kamuoyuna yaşanılan saldırılar hakkında görüşlerini ve tepkilerini dile getirdi. STK’lar, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı harekâtını bahane eden terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının, Bern Büyükelçiliği önündeki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Beyaz Ay Derneği Başkanı Suat Şahin’in okuduğu bildiride, şu ifadeler yer aldı:
“Barış Pınarı harekâtının özellikle Avrupa kamuoyuna, Kürtlere yönelik bir harekat olarak yansıtılması tam bir akıl tutulması ve kötü niyettir. Türk toplumu olarak asırlardır Kürt kardeşlerimizle tarihi ve kültürel bağlarımızın, ortak değerlerimizin etrafında et ve tırnak gibi birlikte, barış ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Asla bu kardeşliğimizin bu tür mesnetsiz iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu gerçek bütün dünya tarafından bilinmesine rağmen, özellikle Avrupa’da bu yalan ve iftira dolu maksatlı söylemlere inanarak, Avrupa’daki terör yandaşlarının yapmış olduğu şiddet eylemlerine göz yumularak, görmezden gelinmesini esef ve üzüntü ile karşılıyoruz.”
İSVİÇRE HÜKÜMETİNE: KAYITSIZ KALMA
“Her fırsatta çeşitli bahanelerle İsviçre’deki terör örgütü yandaşlarının büyükelçiliğimize, konsolosluğumuza ve Türk iş yerlerine saldırarak şanlı Türk bayrağımızın yakılması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İsviçre güvenlik güçleri ve hükümetine çirkin saldırılar karşısında kayıtsız kalmamalı. İsviçre’deki Türk sivil toplum kuruluşları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk devletinin ve Mehmetçiğin yanındadır. Öte yandan Bern Büyükelçiliğimize terör yandaşları tarafından yapılmak istenen saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Temsilciliklerimize yapılmış olan bu alçakça saldırıları bütün Türk toplumuna yapılmış olarak kabul ettiğimizi bildirerek, İsviçre güvenlik güçlerinden Büyükelçiliğimize yönelik bu tür saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyoruz.”
MÜSİAD İsviçre yönetim kurulu üyesi Serkan Doğan’ın da bildiriyi Almanca okumasının ardından, STK temsilcileri Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı’yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti
BÜYÜKELÇİ SAYGILI’DAN TEŞEKKÜR
Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı konuşmada, “Sizlerle birlikte olmak benim için onur verici. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zor günlerimizde sizleri yanımızda görmek bize ayrı güç veriyor” dedi.
Basın açıklamasına, İsviçre Türk Toplumu (İTT) adına Mustafa Çavuşoğlu, Ceyhun Dinçer, Emine Şeker Güzel, İsviçre Türk Diyanet Vakfı’ndan Zafer Terkesli, İsviçre İslam Toplumu’ndan (SİG) Ali Saçak, Nihat Karaman, Zekeriya Saçak, İsviçre Türk Federasyonu’ndan Mustafa Kocakır, Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nden Başkan Murat Şahin, MÜSİAD İsviçre’den Ömür Çelik ve Serkan Doğan, İslam Federasyonu’ndan Mustafa Öztürk, Türk İsviçre Seyahat Acentalar Birliği’nden (TİSAB) Mehmet Göktaş ve Yakup Yetişti, İsviçre Türk Dağcılar Derneği’nden Yakup Aydın, Diyanet cami derneklerinden Dilaver Çiçek, Ufuk Yıldız, Gökmen Gökdemir ve Ahmet Cindir katıldı.
Cuma akşamı, Barış Pınarı harekâtını bahane ederek Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğine yürüyen terör örgütü PKK/YPG yandaşları polisle çatışmıştı. Polis, terör örgütü yandaşlarını dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmıştı. Çevredeki binalara hasar veren grubu, polis güç kullanarak dağıtmak zorunda kalmıştı.
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