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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
13.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

İsviçre’de pazar günü yürürlüğe giren ‘laiklik yasası’ mahkemelik oldu

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İsviçre’de pazar günü yürürlüğe giren ‘laiklik yasası’ mahkemelik oldu

İsviçre’de yaşayan Müslümanlar, Cenevre Kantonu’nda pazar günü yapılan referandumla yürürlüğe giren ve kamu çalışanlarına başörtüsünü yasaklayan ‘laiklik yasasını’ mahkemeye taşıdı.

CENEVRE’de ‘laiklik yasası’ olarak adlandırılan ve kamu çalışanlarına görev sırasında dini sembol taşıma yasağı getiren yasa, pazar günü yapılan referandumla kabul edildi. Yasa ile birlikte kantonda kamu kurumlarında çalışanlara dini sembollerin yasaklanması, Müslümanları harekete geçirdi.

DİĞER KONTONLARA EMSAL TEŞKİL ETMEMESİ İÇİN
Yeşiller Partisi Meyrin Parlamentosu’nun başörtülü üyesi Sabine Tiguemounine, yasanın İsviçre Anayasası’nı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğini belirterek, oylamanın iptali için mahkemeye başvurduklarını söyledi. Tiguemounine, hukuki bir zemini olmayan bu kararın diğer kantonlarda da emsal kabul edilerek uygulanmaması için ihtiyati tedbir aldıracaklarını söyledi.
Halk oylamasına sunulan laiklik yasası, kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü, haç veya kipa giymelerini yasaklıyor.

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