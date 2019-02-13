İsviçre’de pazar günü yürürlüğe giren ‘laiklik yasası’ mahkemelik oldu
İsviçre’de yaşayan Müslümanlar, Cenevre Kantonu’nda pazar günü yapılan referandumla yürürlüğe giren ve kamu çalışanlarına başörtüsünü yasaklayan ‘laiklik yasasını’ mahkemeye taşıdı.
CENEVRE’de ‘laiklik yasası’ olarak adlandırılan ve kamu çalışanlarına görev sırasında dini sembol taşıma yasağı getiren yasa, pazar günü yapılan referandumla kabul edildi. Yasa ile birlikte kantonda kamu kurumlarında çalışanlara dini sembollerin yasaklanması, Müslümanları harekete geçirdi.
DİĞER KONTONLARA EMSAL TEŞKİL ETMEMESİ İÇİN
Yeşiller Partisi Meyrin Parlamentosu’nun başörtülü üyesi Sabine Tiguemounine, yasanın İsviçre Anayasası’nı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğini belirterek, oylamanın iptali için mahkemeye başvurduklarını söyledi. Tiguemounine, hukuki bir zemini olmayan bu kararın diğer kantonlarda da emsal kabul edilerek uygulanmaması için ihtiyati tedbir aldıracaklarını söyledi.
Halk oylamasına sunulan laiklik yasası, kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü, haç veya kipa giymelerini yasaklıyor.
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