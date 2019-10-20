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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: ABACAPRESS.COM
20.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

İsviçre’de halk sandık başında

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İsviçre’de halk sandık başında

İsviçre’de yaklaşık 5.4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gitti.

CENEVRE’de yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi saat 12.00’de sona erecek. Seçime katılımın 1975’ten bu yana ilk kez yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. İsviçre’de seçmenlerin büyük çoğunluğu tercihlerini, sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapıyor. Yaklaşık 5.4 milyon seçmenin oy verme hakkına sahip olduğu ülkede, mektupla oy verme işlemi 25 Eylül’de başladı. Kampanya döneminde iklim değişikliği, zorunlu sağlık sigortası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki vaatler ön plana çıktı.
İsviçre Yayın Kurumunun (SBC) yaptırdığı son anketlere göre, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisinin (SVP), 2015 seçimlerine göre yüzde 2.1 oy kaybına rağmen seçimlerde yüzde 27.3 ile birinci sırada çıkması bekleniyor.

SEÇİMLERE YEŞİLLER DAMGASI
Anketler, İsviçre Yeşiller Partisi’nin 3.6 puan artışla yüzde 10.7 ve Liberal Yeşiller Partisi’nin de 2.7 puan artışla yüzde 7.3 civarında oy alacağını gösteriyor. Böylelikle Yeşiller ile Liberal Yeşiller’in toplamda 6.3 puan oy artışıyla yaklaşık yüzde 18’e ulaşması bekleniyor. 200 sandalyeli Halk Meclisi ve 46 sandalyeli Senatörler Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, sonuçların yerel saatle 19.30’da açıklanması bekleniyor.

HÜKÜMET 7 BAKANDAN OLUŞUYOR
Nüfusu 8.4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetleri tarafından yönetiliyor. Federal hükümet parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor. İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor. Resmi adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre’nin temelini oluşturan konfederasyon, 13’üncü yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499’dan beri bağımsızlığını korudu.

 

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