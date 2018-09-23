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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
23.09.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

İsviçre’de bir kanton daha burkayı yasakladı

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İsviçre’de bir kanton daha burkayı yasakladı

İsviçre’de halk pazar günü 26 kantonda üç ana başlıkta referanduma gitti. Bu kantonlardan biri olan St. Gallen’de kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklandı.

İSVİÇRE’nin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde yer alan Ticino’da, 2013 yılında yapılan referandumun ardından yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklanmasının ardından, halk bu kez St. Gallen kantonunda aynı yasağa ilişkin sandığa gitti.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, bazı sol partilerin itirazına rağmen St. Gallen’de yapılan oylamada burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesinin yasaklanması, sandığa gidenlerin üçte ikisinin oyuyla kabul edildi. St. Gallen’deki halk oylamasına toplam seçmenin yüzde 35.8’ine tekabül eden 73 bin 830 kişinin katıldığı aktarıldı.

İsviçre’de bir kanton daha burkayı yasakladı

‘POPÜLİST BİR YAKLAŞIM’
Sağcı İsviçre Halk Partisi’den (SVP) yapılan açıklamada, yasağın burkaya karşı ‘önleyici’ etkisinin olması temenni edilirken, muhalifler ise ülkede kadınları burka giymeye zorlamanın zaten yasak olduğunu anımsatarak, getirilen yasağı ‘popülist bir yaklaşım’ olarak nitelendirdi.
Burka yasağıyla birlikte, kanton polisi, yüzün kapatılmasının, ‘kamu güvenliğini, dini ve sosyal barışı tehdit edip etmediği’ hususunda karar verme yetkisine sahip olacak.
St. Gallen polisinden Adalet Direktörü Fredy Fassler, sonucun sürpriz olmadığını, bununla beraber ‘neredeyse hiç etkisinin olmayacağını’ vurguladı. “St. Gallen’de burka giyen hiç kimseyi görmedim” diyen Fassler, kanton polisinin burka giyen hiçbir kadını cezalandırmasını beklemediğini belirtti.

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