İsviçre’de bir kanton daha burkayı yasakladı
İsviçre’de halk pazar günü 26 kantonda üç ana başlıkta referanduma gitti. Bu kantonlardan biri olan St. Gallen’de kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklandı.
İSVİÇRE’nin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde yer alan Ticino’da, 2013 yılında yapılan referandumun ardından yüzü tamamen kapatan burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklanmasının ardından, halk bu kez St. Gallen kantonunda aynı yasağa ilişkin sandığa gitti.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, bazı sol partilerin itirazına rağmen St. Gallen’de yapılan oylamada burkanın kamuya açık alanlarda giyilmesinin yasaklanması, sandığa gidenlerin üçte ikisinin oyuyla kabul edildi. St. Gallen’deki halk oylamasına toplam seçmenin yüzde 35.8’ine tekabül eden 73 bin 830 kişinin katıldığı aktarıldı.
‘POPÜLİST BİR YAKLAŞIM’
Sağcı İsviçre Halk Partisi’den (SVP) yapılan açıklamada, yasağın burkaya karşı ‘önleyici’ etkisinin olması temenni edilirken, muhalifler ise ülkede kadınları burka giymeye zorlamanın zaten yasak olduğunu anımsatarak, getirilen yasağı ‘popülist bir yaklaşım’ olarak nitelendirdi.
Burka yasağıyla birlikte, kanton polisi, yüzün kapatılmasının, ‘kamu güvenliğini, dini ve sosyal barışı tehdit edip etmediği’ hususunda karar verme yetkisine sahip olacak.
St. Gallen polisinden Adalet Direktörü Fredy Fassler, sonucun sürpriz olmadığını, bununla beraber ‘neredeyse hiç etkisinin olmayacağını’ vurguladı. “St. Gallen’de burka giyen hiç kimseyi görmedim” diyen Fassler, kanton polisinin burka giyen hiçbir kadını cezalandırmasını beklemediğini belirtti.
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