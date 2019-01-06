İsviçre sokaklarına Türk çözümü ‘akıl’ geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Avrupa
AA
06.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İsviçre sokaklarına Türk çözümü ‘akıl’ geliyor

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İsviçre sokaklarına Türk çözümü ‘akıl’ geliyor

Türk mühendislerin geliştirdiği ‘dünyanın ilk akıllı şehir mobilyası’ için ilk siparişi İsviçre verdi. 4K çözünürlüğündeki kamerasıyla kırmızı ışık, hız ihlali, plaka tespiti, yüz tanıma yapabilen, karbon salınımı, nem ve sıcaklığı ölçebilen mobilya, etrafında hareket eden tüm unsurları 7/24 saat kayıt altına alıyor.

TRAFİK ve şehir yönetiminde dünyadaki gelişmeler, talepler ve beklentiler doğrultusunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen ‘dünyanın ilk ve tek tamamen modüler akıllı şehir mobilyası’ Ekin Spotter, İsviçre sokaklarında göreve hazırlanıyor.
Güvenli şehir teknolojileri konusundaki çözümleriyle ‘ihracat şampiyonluklarına’ uzanan başarılar yakalayan Ekin Teknoloji’nin akıllı şehir yönetimine geçiş niteliğindeki ürünü Ekin Spotter için ilk sipariş İsviçre’den alındı. Ekin Spotter, trafik yönetimi, çevresel analizler ve şehir gözetimi fonksiyonlarıyla çeşitlendirilebilir farklı modülleri kullanarak bir şehrin ölçümlenebilir her verisini tek çatı altında toplayabiliyor. Caddelerden ara sokaklara, metrodan alışveriş merkezlerine, havalimanlarından kamu binalarına, stadyumlardan sınır kapılarına kadar insan yoğunluğunun bulunduğu her noktada kullanılabiliyor.

İsviçre sokaklarına Türk çözümü ‘akıl’ geliyor

YÜZ TANIMA SİSTEMİ DE VAR
Ekin Spotter, 4K çözünürlüğündeki kamerasıyla kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, plaka tespiti yapabiliyor, park yeri yönetimi alanında fayda sağlıyor. Akıllı şehir ışıklandırması olarak da hizmet veren ürün, etrafında hareket eden tüm unsurları 7 gün 24 saat kayıt altına alıp, trafik yoğunluğu haritasının çıkarılmasında etkin rol oynuyor. Olası trafik kazalarında yüksek çözünürlüklü kamerasıyla kaza tespit işlemlerini saniyelere indiren Ekin Spotter, çevresel ölçümlemelerle şehirlerin daha bilinçli yönetilmesine imkan sunuyor. Yüz tanıma modülünü de içeren ürün, bulunduğu ortamda şüpheli bir kişi yüz taramasına takıldığında, otomatik olarak güvenlik güçlerini harekete geçiriyor.

ÇEVRESEL FARKINDALIĞI ARTIRIYOR
Bakü Metrosu’nda kullanılan yüz tanıma sistemiyle uzun zamandır aranan kayıp çocuklar ve emniyet teşkilatı tarafından aranan şahıslar tespit edilirken, vagonlarda gerçekleşen hırsızlık olayları da ortadan kalktı.
Karbon salınımı, sıcaklık ve nem ölçümlemesi yapabilen Ekin Spotter, yönetimler ve şehir sakinlerinin çevresel farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak.

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