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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil HOŞSÖZ / LUDWIGSHAFEN
02.05.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı

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İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı

DTI ile Genç Liderler ve Girişimciler Mannheim-Ludwigshafen’ın birlikte düzenlediği etkinliğe katılan KOBİL yöneticisi İsmet Koyun, işverenlerin siyasette daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

TÜRK Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) ile Genç Liderler ve Girişimciler (Wirtschaftsjunioren) Mannheim-Ludwigshafen, Pfalz Sanayi ve Ticaret Odası’nın (IHK-Pfalz) ev sahipliğinde ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. ‘Odak Noktası: Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkileri’ başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılan KOBİL - IT Güvenlik Sistemi şirketinin kurucusu ve yöneticisi İsmet Koyun, işverenlerin siyasette sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Genç Liderler ve Girişimciler (WJ) adına katılımcıları selamlayan Sebastian Altmüller, DTI ile ortak etkinlik fikrinin yaklaşık bir yıl önce oluştuğunu belirterek, gerek Avrupa gerekse dünya çapında faaliyet gösteren işverenler ve girişimcilere yönelik kültürler arası bilgi alışverişi başta olmak üzere DTI ile birtakım hedefleri paylaştıklarını vurguladı.

İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı

BAKLAN’DAN ÖVGÜ
Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan da, iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ürünleriyle uluslararası piyasada kendine önemli bir yer edinen KOBİL’in kurucusu ve yöneticisi İsmet Koyun’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sözlerine 1978 yılında 18 yaşındayken üniversite okumak için Almanya’ya geldiğini belirterek başlayan İsmet Koyun, “Bugün işveren olarak dünyayı değiştiren, ona yön veren bizleriz” dedi. İşverenlerin de siyasi açıdan sorumluluğu olduğunun altını çizen tecrübeli işadamı, Türkiye’de işlerin Almanya’dakinden pek farklı yürümediğini belirtti. Alışılmışın dışında üslubuyla dinleyicilerin ilgisini çeken Koyun, “Yönetici yetiştirebilirsiniz, CEO’lar yetiştirebilirsiniz ancak girişimcilik başka bir şey. Girişimcilik ruhu, insanın içinde ya vardır ya yoktur, sonradan kazanılacak bir özellik değildir” dedi.

İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı

İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı

 

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