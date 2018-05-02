İşverenler siyasette daha fazla sorumluluk almalı
DTI ile Genç Liderler ve Girişimciler Mannheim-Ludwigshafen’ın birlikte düzenlediği etkinliğe katılan KOBİL yöneticisi İsmet Koyun, işverenlerin siyasette daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.
TÜRK Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) ile Genç Liderler ve Girişimciler (Wirtschaftsjunioren) Mannheim-Ludwigshafen, Pfalz Sanayi ve Ticaret Odası’nın (IHK-Pfalz) ev sahipliğinde ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. ‘Odak Noktası: Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkileri’ başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılan KOBİL - IT Güvenlik Sistemi şirketinin kurucusu ve yöneticisi İsmet Koyun, işverenlerin siyasette sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Genç Liderler ve Girişimciler (WJ) adına katılımcıları selamlayan Sebastian Altmüller, DTI ile ortak etkinlik fikrinin yaklaşık bir yıl önce oluştuğunu belirterek, gerek Avrupa gerekse dünya çapında faaliyet gösteren işverenler ve girişimcilere yönelik kültürler arası bilgi alışverişi başta olmak üzere DTI ile birtakım hedefleri paylaştıklarını vurguladı.
BAKLAN’DAN ÖVGÜ
Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan da, iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ürünleriyle uluslararası piyasada kendine önemli bir yer edinen KOBİL’in kurucusu ve yöneticisi İsmet Koyun’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sözlerine 1978 yılında 18 yaşındayken üniversite okumak için Almanya’ya geldiğini belirterek başlayan İsmet Koyun, “Bugün işveren olarak dünyayı değiştiren, ona yön veren bizleriz” dedi. İşverenlerin de siyasi açıdan sorumluluğu olduğunun altını çizen tecrübeli işadamı, Türkiye’de işlerin Almanya’dakinden pek farklı yürümediğini belirtti. Alışılmışın dışında üslubuyla dinleyicilerin ilgisini çeken Koyun, “Yönetici yetiştirebilirsiniz, CEO’lar yetiştirebilirsiniz ancak girişimcilik başka bir şey. Girişimcilik ruhu, insanın içinde ya vardır ya yoktur, sonradan kazanılacak bir özellik değildir” dedi.
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