İsveç’ten Norveç’teki cami saldırısına kınama
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Norveç’teki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini söyledi.
LÖFVEN, “Norveç ve İsveç’te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır” dedi.
Norveç Başbakanı Erna Solberg de saldırıyı kınarken, duygularının saldırıya uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirtmişti. Baerum kentinde silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle