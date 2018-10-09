İsveç’teki okul yangınında 2 öğrenciye gözaltı
İsveç’in Uppsala şehrinde bir okulda çıkan yangında alevlerden kurtarılan iki kız çocuğu, kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.
İSVEÇ’in Uppsala şehrindeki Gottsundaskolan okulunda büyük bir yangın çıktı. Yangına birçok itfaiye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarında itfaiye erleri okulun içinde 2 öğrenci buldu. Öğrencileri sorgulayan polis, çocukların şüpheli olduğunu söyleyerek gözaltına aldı. Polisin yaptığı açıklamada, öğrencilerin 18 yaşından küçük kız çocuğu olduğunu açıkladı.
Stockholm İtfaiye Müdürü Fredrik Dackland, “Okulun üç binası yandı, büyük hasar var. Sınır çizgisi olarak kiliseyi belirledik, alevleri merkezde tutmaya çalıştık” dedi.
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