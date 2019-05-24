İsveç’te Türkiye karşıtlığıyla oy toplamak isteyen adaya tepki yağdı

İSVEÇ’TE Avrupa Parlamentosu seçimleri için Türkiye karşıtlığı ile oy kazanmaya çalışan İsveç Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch’un, SVD gazetesinde yayımlanan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu Türkiye’yi AB’ye almayalım” başlıklı makale, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Busch’un başka ülkeleri eleştirmek yerine kendi ülkesinin sorunlarına odaklanması gerektiğine dikkatleri çekerek Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’ya değil, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğu yorumunda bulundu. Kullanıcılar, 4 milyon Suriyelinin sınırda beklediğini ve Türkiye sayesinde Avrupa ülkelerinin rahat nefes alabildiğini ifade etti.

AVRUPA KÖLE POLİTİKACI İSTİYOR

‘Jacques Radinson’ isimli sosyal medya kullanıcısı, “Erdoğan, Türkiye’yi iyi yerlere getirdi. Bu nedenle Avrupa için popüler bir politikacı değil. Avrupa kendine köle politikacılar istiyor” ifadelerini kullandı.

‘Henrik Carlström’ adlı kullanıcı, “Erdoğan’ı İsveç’in bir parçası olarak göstermek değil, nasıl popüler olduğunu anlamak zorundayız. Ahlak polisi rolüne bürünerek kime nasıl yön vereceğimize karar vermek yerine diğer ülkeleri daha iyi anlamalıyız” yorumunda bulundu.

‘Dainiel Siziranyl’ adlı kullanıcı da Busch’a “Susun lütfen, Hıristiyan Demokratların Avrupa Parlamentosunda nasıl bir politika izleyeceğine konsantre olun” paylaşımıyla tepki gösterdi.

İSRAİL’İ NEDEN HİÇ ELEŞTİREMİYORSUNUZ

‘Daadir Likar’ adlı kullanıcı, “Erdoğan, dünyanın en iyi lideri. Erdoğan’ın AB’ye ihtiyacı yok. AB’nin Erdoğan’a ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki ekonomik gelişmelere dikkati çeken ‘Muath Abukhader’ isimli kullanıcı, “Lütfen biraz televizyon takip edin. AB’nin Erdoğan’a ihtiyacı var. Türkiye, Avrupa ülkeleri için ekonomik anlamda çok önemli bir hale geldi” yorumunu yaptı.

İsrail’in Avrupalı politikacılar tarafından hiç eleştirilemediğine dikkati çeken ‘Issam Maarouf’ isimli kullanıcı da “İsrail’i eleştirmeye hiç gücünüz yok. Filistinlilere her gün yaptıkları ortada. İkiyüzlüsünüz” paylaşımıyla tepki gösterdi.

ALLAH TÜRK HALKINI VE ERDOĞAN’I KORUSUN

İsveçli kullanıcı Kjell-ake Wennström da “Erdoğan, sizin partinizin ismini dahi bilmez. Siz İsveç’teki sorunlarla ilgilenin” ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı da “Erdoğan, sadece Türkiye’nin lideri değil. Müslüman alemi onun yaptıklarını biliyor” yorumunda bulundu.

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua eden ‘Ayan Muhammed’ isimli kullanıcı, “Allah Türk halkını ve Erdoğan’ı korusun. Erdoğan yardıma muhtaç birçok ülkenin insanına yardım eden bir ülkenin lideri” yorumunu yaptı.