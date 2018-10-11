İsveç’te sınır dışı edildiği için intihar eden gencin arkadaşları: Yeter artık!
İsveç’te iltica talebi 4 kez reddedilip sınır dışı edilen Afganistanlı genç yaşamına son verdi. Gösteri düzenleyen arkadaşları, sınır dışı edildiği için intihar edenlerin sayısının altıya ulaştığını belirterek İsveç’in sığınmacı politikasını kınadı.
İSVEÇ’in güneyinde bulunan Jönköping kentinde yaşayan Afganistanlı bir genç, sınır dışı edilince intihar etti. 4 yıl önce İsveç’e tek başına iltica eden Mahmut’un iltica talebi tam 4 kez reddedildi. Bunalıma giren Mahmut yaşamına son verdi. Gencin Jönköping’te bulunan arkadaşları cenaze töreninden sonra Jönköping’in merkezindeki Radhus parkında bir araya gelerek, İsveç’in sığınmacı politikasını kınadı.
YARDIM ETMELİYİZ
Sınır dışılara artık son verilmesi talep edilen törende konuşan Ulrik Josepson, “Bu gençler çok zor koşullarda yaşayan ve psikolojik bunalıma sürüklenen gençler. Farklı bir kültürden geliyorlar ve bunlara yardım etmemiz lazım. Bu yıl içerisinde 5 kişi daha aynı sebepten intihar etti. Yeter artık” dedi.
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