İsveç’te orman yangınları 35 yerde devam ediyor
İsveç’te aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınlarıyla söndürmede zorlanıyor. Devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, iki gün önce 80 noktada çıkan orman yangının 35 noktada devam ediyor.
İSVEÇ Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, 20 bin hektarlık alanı tehdit eden yangınların şu ana kadar 8 bin 500 hektarlık ormanlık alanı yok ettiği ve zararın 600 milyon kron olduğu kaydedildi. Söndürme faaliyetlerinde tüm kaynakların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, Norveç’ten getirilen 6 helikopter ile İtalya’dan ödünç alınan 2 Canadair CL 415 uçağın da çalışmalara katıldığı bildirildi.
SVT’nin haberine göre, İsveç hükümeti, AB ülkelerine yardım çağrısında bulundu. Bu kapsamda Fransa’dan iki yangın söndürme uçağının da bölgeye hareket ettiği kaydedildi.
Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada ise ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığı, aşırı sıcakların kuraklığa neden olduğu ve nisan-mayıs ayında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60’ının biçilemeyecek durumda olduğu ifade edildi.
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