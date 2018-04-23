İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi
GeriAvrupa İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA
23.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı, İsveç’in başkenti Stockholm’de ‘Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kuran Programı’ düzenledi.

Programa, Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, IGMG Genel Başkan Danışmanı Ramazan Uçar, IGMG İsveç Bölge Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Çelik, İsveç Ülkücüler Başkanı Yalçın Selek, İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana İslam Kültür Derneği Başkanı Yusuf Tuncer ve vatandaşlar katıldı. Programda, IGMG İsveç Teşkilatının Afrika ülkelerinde yaptığı yardımlar, sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Programın, yalanlarla, iftiralarla iptal edilmeye çalışıldığını belirten Büyükelçi Yunt, “IGMG Teşkilatının bu programını yasaklatmak için, iptal ettirmek için bazı çevreler yoğun çalıştı. Engellerin hepsi aşıldı. Burada bir araya gelebildik. Bu mücadeleyi veren ve olgunlukla başarılı sonuca ulaşan IGMG Teşkilatının yöneticilerini tebrik ediyorum” dedi.

İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi

IGMG İsveç Bölge Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Çelik de yoğun engelleme girişimlerine rağmen programı gerçekleştirdiklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

İsveç’te ‘Maide-i Kuran Programı’ düzenlendi

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Deizm, Hz. Peygamberi inkar projesidir. Deizm, peygamber düşmanlığıdır. Dinlerin çoğu değişti, isteniliyor ki, Kuran da değişsin. Büyük bir proje var. İbrahim’i dinler projesi. Bu proje ne demektir. Kutsal kitaplardan hepsinden bir şeyler alalım bir metin bir araya getirelim ve kapağına da İbrahim Peygamber yazalım. Böylece İslam da ortadan kalksın. İnsanlık için tek din olsun. Kuran ne olacak dendiğinde, ‘Kuran’daki bazı ayetleri aldık ya’ diyecekler.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fransız İçişleri Bakanı’na ‘Devlet otoritesini göster’ çağrısı

‘Eşim tepki gösterince, köpeğe ‘Tut’ diye komut verdi’

Türkiye Almanlar için mükemmel bir tatil ülkesi

Sosyal demokratlara kadın başkan