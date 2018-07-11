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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
11.07.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

İsveç’te kilise, kuraklığa karşı halktan dua etmesini istedi

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İsveç’te kilise, kuraklığa karşı halktan dua etmesini istedi

Son yılların en kurak yaz mevsimini yaşayan İsveç’te kilise, yağmur yağması için halktan dua etmesini istedi.

İSVEÇ Kilisesinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, kuraklıktan dolayı çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğu belirtilerek, halktan yağmur yağması için dua etmesi istendi. Yağmur yağmamasından dolayı birçok çiftçinin endişe duyduğuna işaret edilen duyuruda, kuraklığın son bulması için en güzel fikrin dua edilmesi olduğu ifade edildi.

AB’DEN MADDİ DESTEK TALEBİ
İsveç hükümetinin de kuraklığa karşı kriz masası kurduğu bildirildi. Başbakanlık binasında konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tarım Bakanı Sven-Erik Bucht da son aylarda yağmur yağmaması ve havanın aşırı sıcak gitmesi sebebiyle arpa ve buğday üreticisinin de içinde bulunduğu çiftçilerin büyük sıkıntıda olduğunu belirtti. Besicilerin de kışın hayvanlarına yem bulma telaşıyla hayvanlarını erken kestiğine değinen Bucht, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan İsveçli çiftçi ve besicilerin ekonomik zararını karşılaması için istekte bulunduklarını söyledi.
Kuraklığın bir süre daha devam etmesi durumunda pek çok çiftçinin işinden olacağını vurgulayan Bucht, AB Komisyonu’nun bir an önce İsveçli çiftçilere yardım etmesi gerektiğininin altını çizdi.

ELEKTRİĞE YÜZDE 50 ZAM
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre ise ülke son 66 yılın en sıcak bahar ve yazını geçiriyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, Vestermanland bölgesinde 2.5 hektarlık bir alan yandı. Ayrıca, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alamayan arazilerde hububatın yüzde 60’ının biçilemeyecek durumda olduğu bildirildi. Barajlarda suyun azalması nedeniyle de elektrik fiyatlarına geçici olarak yüzde 50 zam yapıldığı duyuruldu.

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