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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
29.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

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İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

20 yıl önce geldiği İsveç’te 3 yıl önce kene ısırması sonucu Lyme hastalığına yakalanan ve 7 aydır Adana’da tedavi gören 40 yaşındaki Cemal Sağmen, tam tedavi için Almanya’nın Pforzheim şehrinde bulunan Dr. Wolfgang Klemann’ın kliniğinden randevi aldı. Ancak 10 bin ile 30 bin Euro arasındaki tedaviyi ne İsveç Sağlık Bakanlığı ne Almanya Sağlık Bakanlığı ne de Türkiye Sağlık Bakanlığı karşılamıyor. Sağmen yetkililerden yardım istiyor.

ADANALI Cemal Sağmen, 20 yaşındayken üniversite okumak için İsveç’in başkenti Stockholm’e geldi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan Sağmen, mezun olduktan sonra İsveç’te gayrimenkul avukatı olarak işe başladı. Bu sırada Cemal Sağmen, Biyokimyager olan Madeleine Sağmen ile tanışıp evlendi. Bu evlilikten de çiftin Asuman Ayşe (15), Yeşim (9), İpek (6) ve Gözde (8 aylık) isimli kızları dünyaya geldi.
Cemal Sağmen, 2016 yılında hayatının kabusunu yaşadı.

İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

ÇİM BİÇERKEN ISIRDI
Evinin bahçesinde çim biçerken kenenin ısırdığı Sağmen’de boyun ağrısı, tansiyon yükselmesi, baş ağrısı, yutma güçlüğü gibi gitgide artan sağlık problemleri başladı. 3 yıl boyunca tedavi olmaya çalışan ancak bir türlü hastalığına teşhis konulamayan ve iyileşemeyen Sağmen, ailesinin ısrarı üzerine Adana’ya gitti.
8 ay önce Yeşim ve İpek isimli 2 kızı ile ailesinin yanına giden Cemal Sağmen, önce Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi’ne daha sonra ise Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastanesine başvurarak hastalığını öğrenmeye ve tedavi olmaya çalıştı. 4 hastanede yapılan tetkikler sonucunda ilk başta Fibromiyalji, Myasthenia Gravis ve Artrit gibi birçok tanı konuldu. Ancak bu tanıların tedavisine cevap vermeyen Sağmen, tahlillerini Almanya’da bulunan özel bir kliniğe gönderdi ve klinik 365’den fazla hastalığı taklit eden Lyme hastalığı teşhisini koydu. 3. evrede olan hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi çöken ve ağrıları sürekli artan Sağmen’e Adana’da doktorlar tarafından sağlığının daha da kötüye gitmeden stabilize kalması için özel bir klinikte belirli günlerde ozon tedavisi ile birlikte antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

ALMANYA’DAN RANDEVU ALDI
Dünyada sadece Amerika ve Almanya’da tam tedavisi olan Lyme hastalığı için Cemal Sağmen, 24 Eylül 2019 tarihinde Almanya’nın Pforzheim şehrinde bulunan Dr. Wolfgang Klemann’ın kliniğine gidecek. Ancak 10 bin ile 30 bin euro arasında olan tedaviyi ise ne İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ne Almanya Sağlık Bakanlığı ne de Türkiye Sağlık Bakanlığı karşılamıyor.
8 aydır raporlu olan ve İsveç’te raporları kabul edilmediği için ücretsiz izinde görülen Sağmen, maddi imkanının tedaviyi karşılamaya yetmeyeceğini ve Türk yetkililerden yardım istediğini söyledi. Sağmen, “İsveç’te ani bir titreme ve boynumda sertleşme ile yüksek tansiyon atağı geçirdim. Işığa bakamıyordum. Can kurtaranı aradık orada da sağlık Türkiye kadar hızlı işlemiyor. Gelmesi 9 saat, doktorla görüşmesi 8 saat sürdü. Potasyum değerim düşmüş ve beni eve gönderdiler” dedi.

İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

TEDAVİYİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Artan şikayetleri üzerine ailesinin konuyu Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi’ne bildirdiğini anlatan Sağmen, başhekimin konuyu duyup ‘gelsin biz burada ilgilenelim’ dediğini aktardı. Maddi açıdan zorlandığını ve tedaviyi karşılamakta güçlük çektiğini de aktaran Sağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek “8-9 aydır çalışamıyorum. Türkiye’deki sağlık raporlarını İsveç sigortası reddetti ve ben de evimin üzerine kredi çekerek sağlık masraflarımı karşılamaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor durumda olan insanlara yardım elini uzatıyor. Ben de dahil binlerce Lyme mağduruna yardım elini uzatacağına inanıyoruz” dedi.
Cemal Sağmen’in doktoru Temel Karakuş ise, “Tedavisi çok zor bir rahatsızlık. Yeri geliyor antibiyotiklerle, yeri geliyor ozon tedavisi ile tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Biz bu tedaviye yaklaşık 15 gün öncesinde başladık. Yüksek doz C vitamini veriyoruz. Gelişme var. Bağışıklık sisteminde gelişme var. İyileşmesi için uzun bir süre gerekir” diye konuştu.

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