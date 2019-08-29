İsveç’te kene ısırdı, hayatı kabusa döndü

ADANALI Cemal Sağmen, 20 yaşındayken üniversite okumak için İsveç’in başkenti Stockholm’e geldi. Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde okuyan Sağmen, mezun olduktan sonra İsveç’te gayrimenkul avukatı olarak işe başladı. Bu sırada Cemal Sağmen, Biyokimyager olan Madeleine Sağmen ile tanışıp evlendi. Bu evlilikten de çiftin Asuman Ayşe (15), Yeşim (9), İpek (6) ve Gözde (8 aylık) isimli kızları dünyaya geldi.

Cemal Sağmen, 2016 yılında hayatının kabusunu yaşadı.





ÇİM BİÇERKEN ISIRDI

Evinin bahçesinde çim biçerken kenenin ısırdığı Sağmen’de boyun ağrısı, tansiyon yükselmesi, baş ağrısı, yutma güçlüğü gibi gitgide artan sağlık problemleri başladı. 3 yıl boyunca tedavi olmaya çalışan ancak bir türlü hastalığına teşhis konulamayan ve iyileşemeyen Sağmen, ailesinin ısrarı üzerine Adana’ya gitti.

8 ay önce Yeşim ve İpek isimli 2 kızı ile ailesinin yanına giden Cemal Sağmen, önce Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi’ne daha sonra ise Adana Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastanesine başvurarak hastalığını öğrenmeye ve tedavi olmaya çalıştı. 4 hastanede yapılan tetkikler sonucunda ilk başta Fibromiyalji, Myasthenia Gravis ve Artrit gibi birçok tanı konuldu. Ancak bu tanıların tedavisine cevap vermeyen Sağmen, tahlillerini Almanya’da bulunan özel bir kliniğe gönderdi ve klinik 365’den fazla hastalığı taklit eden Lyme hastalığı teşhisini koydu. 3. evrede olan hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi çöken ve ağrıları sürekli artan Sağmen’e Adana’da doktorlar tarafından sağlığının daha da kötüye gitmeden stabilize kalması için özel bir klinikte belirli günlerde ozon tedavisi ile birlikte antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.





ALMANYA’DAN RANDEVU ALDI

Dünyada sadece Amerika ve Almanya’da tam tedavisi olan Lyme hastalığı için Cemal Sağmen, 24 Eylül 2019 tarihinde Almanya’nın Pforzheim şehrinde bulunan Dr. Wolfgang Klemann’ın kliniğine gidecek. Ancak 10 bin ile 30 bin euro arasında olan tedaviyi ise ne İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ne Almanya Sağlık Bakanlığı ne de Türkiye Sağlık Bakanlığı karşılamıyor.

8 aydır raporlu olan ve İsveç’te raporları kabul edilmediği için ücretsiz izinde görülen Sağmen, maddi imkanının tedaviyi karşılamaya yetmeyeceğini ve Türk yetkililerden yardım istediğini söyledi. Sağmen, “İsveç’te ani bir titreme ve boynumda sertleşme ile yüksek tansiyon atağı geçirdim. Işığa bakamıyordum. Can kurtaranı aradık orada da sağlık Türkiye kadar hızlı işlemiyor. Gelmesi 9 saat, doktorla görüşmesi 8 saat sürdü. Potasyum değerim düşmüş ve beni eve gönderdiler” dedi.





TEDAVİYİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Artan şikayetleri üzerine ailesinin konuyu Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi’ne bildirdiğini anlatan Sağmen, başhekimin konuyu duyup ‘gelsin biz burada ilgilenelim’ dediğini aktardı. Maddi açıdan zorlandığını ve tedaviyi karşılamakta güçlük çektiğini de aktaran Sağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek “8-9 aydır çalışamıyorum. Türkiye’deki sağlık raporlarını İsveç sigortası reddetti ve ben de evimin üzerine kredi çekerek sağlık masraflarımı karşılamaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zor durumda olan insanlara yardım elini uzatıyor. Ben de dahil binlerce Lyme mağduruna yardım elini uzatacağına inanıyoruz” dedi.

Cemal Sağmen’in doktoru Temel Karakuş ise, “Tedavisi çok zor bir rahatsızlık. Yeri geliyor antibiyotiklerle, yeri geliyor ozon tedavisi ile tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Biz bu tedaviye yaklaşık 15 gün öncesinde başladık. Yüksek doz C vitamini veriyoruz. Gelişme var. Bağışıklık sisteminde gelişme var. İyileşmesi için uzun bir süre gerekir” diye konuştu.