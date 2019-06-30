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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.06.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

İsveç’te hastane mescidine çirkin saldırı

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İsveç’te hastane mescidine çirkin saldırı

İsveç’in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesindeki mescide ve Kuran’a yapılan çirkin saldırı, Müslümanları incitti.

İSVEÇ’in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesindeki mescide giren saldırgan, içeriye şekerli içecek döküp mescitteki Kuran’ı Kerim’in sayfalarını yırttı. Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camisi Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile olayı kınadı. Saldırgan veya saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim’in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

İsveç’te hastane mescidine çirkin saldırı

KIRDI VE İNCİTTİ
Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, “Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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