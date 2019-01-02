İsveç’te camiye silahlı saldırı
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Malmö kentindeki Mahmood Camisi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
EMNİYET Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransso, saldırıda caminin 3 camının kırıldığını ve olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını söyledi. Cami Başkanı Kareem Lone, “Çevre sakinleri silah seslerini yılbaşı kutlaması yapanların attığı havai fişek zannetmiş. Caminin dış duvarındaki camların kıldığını fark ettik ve polise haber verdik. Polis, olay yerinde birkaç kurşun çekirdeği buldu” dedi. Saldırının sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Lone, polisin incelemelerinin devam ettiğini ve olayla ilgili henüz gözaltı olmadığını kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle