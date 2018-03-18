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İsveçli evsizlere UETD’den yardım

AA
18.03.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), İsveç’in başkenti Stockholm’deki evsizlere gıda, kıyafet ve battaniye yardımı yaptı.

UETD Stockholm Şubesince yürütülen kampanya kapsamında, başkent sokaklarında veya banklarda yatan yaklaşık 100 evsize, gıda, kıyafet ve battaniye dağıtıldı. Dağıtıma, bir konferans için Stockholm’e gelen AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz de katıldı.
UETD’yi böyle bir inisiyatif aldığı için tebrik eden Öz, “Burada yaşayan insanlarımızın İsveç toplumu ile bütünleşmiş olmasını takdirle karşılıyorum. İsveç toplumunun bir sorununun çözümünde sorumluluk hissederek bu soğukta sokakta olmalarını tebrik ediyorum” dedi.
Birliğin Stockholm Şube Başkanı Serhat Fırat Baran da şiddetli soğuklarda başkent sokaklarında yatan ve dilenen insanların durumuna dikkat çekmek amacıyla kampanya düzenlediklerini belirterek, “İsveç genel anlamda bu insanlara kapısını açıyor ve yardım ediyor. Yaşadığımız topluma ve ülkeye katkı sunmayı görev bildik. Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bundan sonra da insani boyutlu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

İsveçli evsizlere UETD’den yardım

İsveçli evsizlere UETD’den yardım

İsveçli evsizlere UETD’den yardım

Etiketler: UETD , Stockholm , evsizler için , gıda yardımı
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