İsveç’in Vaxjo şehrinde cuma ezanına izin
İsveç’in güneyindeki Kronoberg vilayetine bağlı Vaxjo kasabasında ezan okunmasına izin çıktığı bildirildi.
İsveç’in güneyindeki Kronoberg vilayetine bağlı Vaxjo kasabasında Belediye Meclisi, her cuma günü hoparlörden ezan okunmasına izin verdi. Vaxjo kasabasında camilerde ezan okunmasına devamlı karşı çıkan Hıristiyan Parti üyelerine rağmen alınan karara göre, ezan sesinin evlere ve okullara yakın yerlerde 45 desibel, açık alanlarda da 110 desibeli geçmemesi isteniyor. Ayrıca, cuma namazından önce okunacak ezanın süresinin ise 3 dakika 45 saniye olacağı bildirildi.
Ezan izni konusunda açıklama yapan Hıristiyan Demokrat Parti lideri, “Talihsiz bir izindir” dedi. Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Muhafazakar Parti (Moderat parti) sekreteri Gunnar Strommerise ise, “Sadece gürültü seviyesinin dikkate alınması lazım” dedi.
Avrupa’da minareden ilk ezan bundan dört yıl önce İsveç’in başkenti Stockholm’deki Fittja Ulu Camii’nde okunmuştu.
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