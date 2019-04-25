İsveç’in kahraman Türk taksicisine ödül
İsveç’te, cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel, örnek davranışından dolayı çalıştığı Taxi Kurir şirketi tarafından ödüllendirildi.
ÖDÜL töreninde, şirketin genel müdür yardımcısı Sadegh Banaie, Temel’e bir plaket ve 13 bin kron (yaklaşık bin 250 Euro) değerinde hediye çeki verdi. Temel ise, “Bu ödülü Türk milleti adına aldım” dedi. Türkiye’nin gönüllü temsilciliğini yaptığına işaret eden Temel, “Burada Türkiye’nin bir temsilcisi olarak ülkemi en iyi şekilde tanıtmak istiyordum. Bu muradıma da kısmen ulaştım. Bundan sonra da ülkemi ve insanımı en iyi şekilde temsil etmek için çabalarıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
‘TAKSİCİLER YARDIM ETMELİ’
Ömer Temel’le çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Banaie de “Ömer, insanlık ne gerektiriyorsa onu yapmıştır” diye konuştu. Hastaneye, havalimanına, iş toplantısına yetişmek için stresli bir şekilde evden çıkan insanlara taksicilerin yardımcı olması gerektiğini söyleyen Banaie, “Taksicinin bu durumlara hazır olması ve müşterisine yardım etmesi gerekir. Ömer de bu şeklide insanlığını göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.
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