İsveç yolculardan vergi alacak
İsveç hükümeti, ülkedeki havalimanlarından kalkan uçaklardan pazar gününden başlayarak kişi başına 6 ila 40 euro çevre vergisi almaya başladı.
TÜKETİCİ Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan açıklamada, uçakların karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol açması nedeniyle İsveç’teki havalimanlarından kalkan uçaklardan, uzaklığa göre vergi alınacağı belirtildi.
Açıklamada, AB üyesi ülkelere giden uçaklardan kişi başına yaklaşık 6, AB dışına ancak İsveç’e uzaklığı 6 bin kilometreyi aşmayan ülkelere giden uçaklardan kişi başına 25, 6 bin kilometreyi aşan bölgelere gidenlerden ise kişi başına 40 euro alınacağı bildirildi. Türkiye’ye giden uçaklardan da AB ülkelerindeki gibi kişi başına 6 euroluk vergi tarifesinin uygulanacağı vurgulandı.
THY Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, yeni düzenlemenin kendilerine iletildiğini ve bu aydan itibaren bu durumun bilet fiyatlarına yansıtıldığını söyledi.
SAS UYGULAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ
İskandinavya Havayolları (SAS) kanuna tepki gösterdi. SAS’tan yapılan açıklamada, yeni ek verginin milyonlarca İsveçlinin ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtildi. İsveçlilerin büyük bölümünün tatil amacıyla dünyanın uzak bölgelerini tercih ettiği vurgulanan açıklamada, şirket, uzak ülkelere yapacağı uçuşları Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a taşıma tehdidinde bulundu.
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