İsveç seçimleri için Konya’da sandık kurulacak

SOSYAL Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkesi İsveç’te 9 Eylül’de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İsveç’te 50 bine yakın Kululu bulunması ve bunun 40 bine yakının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu’da aktif seçim kampanyası yürütecek. İsveç’te sağ Liberal Merkez Partisinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, seçimlerde İsveç dışında oy kullanılabilinecek en ilginç noktanın memleketi Konya’nın Kulu ilçesi olduğunu söyledi.

POSTERLER ASILACAK

Seçimlere iki hafta kala Kulu’daki İsveç Fahri Konsolosluğuna sandık kurulacağı bilgisini veren Yüksel, şöyle konuştu: “Kulu’da 18 Ağustos gibi sandık kurulacak. Tarihin hem Kurban Bayramı’na denk gelmesi hem de birçok emekli Kululu hemşerimin Kulu’da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululunun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu’da aktif seçim çalışması yapacağım. Partinin amblemi ve benim posterlerim Kulu sokaklarına asılacak. Seçmenden oy isteyeceğiz. Zannedersem diğer partiler de Kulu’ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak.”

‘BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ’

“Başta hemşerilerim olmak üzere İsveç vatandaşı bütün Türklerin oyuna talibim. Bu seçim çok önemli. Zira yabancı karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin, anketlerde oylarını yüzde 15’ten yüzde 20’lerin üzerine çıkardığı gözleniyor. Bu parti önemli başarı elde ederse İsveç’te yaşayan göçmenler için tehlike çanları çalmaya başlar. Bu yüzden özellikle göçmen kökenli seçmenler seçimlere katılıp oylarını kullansın.”

KULULU İKİ ADAY DAHA VAR

Seçimlerde Mikail Yüksel dışında Kulu kökenli iki milletvekili adayı daha bulunuyor. Sağ Liberal Merkez Partisi Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partinin 10. sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan seçimlerde yarışacak.

Konya’nın Kulu ilçesi İsveç’e verdiği göçler nedeniyle bu ülke siyasetinde önemli yer tutuyor. 2014 yılındaki seçimler sırasında da Kulu’da sandık kurulmuş ve partiler ilçede aktif çalışma yapmıştı. 2009’da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu’yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.