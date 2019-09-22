İsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu
GeriAvrupa İsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
22.09.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

İsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu

İsrail’de geniş çaplı eğlence partisine katılan İsveç ana muhalefet Muhafazakar Partisi (M) Genel Başkanı Ulf Kristensson, Hristiyan Demokrat (KD) Başkanı Ebba Busch Thor ve Liberal Parti (L) Başkanı Nyamko Sabuni hakkında ‘rüşvet aldıkları’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

İSVEÇ devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İsveç’te gece hayatının renkli ismi Micael Bindefeld’in (60) İsrail’de düzenlediği geniş çaplı eğlence partisine katılan muhalefet liderleri hakkında ‘rüşvet aldıkları’ gerekçesiyle 3 kişi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Stockholm Özel Savcısı Anders Jakobsson, haberi doğrularken, olay hakkında ön soruşturma başlatmadan önce delilleri toplayıp ek bilgileri incelemesi gerektiği bilgisini paylaştı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geçen perşembe günü gerçekleşen eğlenceye katılan muhalefet liderleri, İsveç basınında da sert şekilde eleştirildi. Bütün masrafları Bindefeld tarafından karşılanan liderlerin, ‘rüşvet karşılığında İsrail’e sempatiyle yaklaşarak destek verdiği’ iddia edildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İsveç muhalefet liderlerine rüşvetten suç duyurusu
Tenten’in orijinal çizimi alıcı bulamadı
Zirvenin ikizleri
Afganistan’da durum daha mı iyi?