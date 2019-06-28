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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.06.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

İsveç, İtalya, Dubai’ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar

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İsveç, İtalya, Dubai’ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar

Kurdukları internet sitesinde yayımladıkları iş ilanlarıyla İsveç, İtalya, Dubai ve Kuveyt gibi ülkelere inşaat işçisi, aşçı ve temizlik personeli götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

ANKARA’da Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayımladıkları iş ilanlarında Dubai, Kuveyt, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde çalıştırılmak üzere inşaat işçisi, aşçı ve temizlik personeli alınacağı vaadinde bulunduğu öğrenildi.

PARALARLA VİNÇ ALIP KİRAYA VERMİŞLER
Polis, yayımlanan ilanlara başvuranları 32 ve 850 alan kodlu telefonlardan arayarak öz geçmiş, komisyon ve masraf adı altında para talep ederek, elde ettikleri kazançlarla satın aldıkları vinçleri kiralayarak maddi kazanç sağlayan şüphelileri, suçüstü yaparak gözaltına aldı. Şüpheliler Mustafa A. ve Melike A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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