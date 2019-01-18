İsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor
GeriAvrupa İsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
18.01.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

İsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İsveç’te 9 Eylül’de yapılan seçim sonrası başlayan hükümet krizi 130 gün sonra bu sabah çözüldü. Yeşiller ile birlikte hükümeti kuracak olan Sosyal Demokrat Parti, ülkedeki bütün dini okulların kapatılması ve vatandaşlık alacak kişilerin İsveçce öğrenme zorunluluğu da dahil bütün şartları kabul edince parlamentodan güven oyu alabildi.

İSVEÇ’te 9 Eylül 2018’de yapılan genel ve yerel seçimlerden beri kurulamayan hükümet için bu sabah parlamentoda oylama yapıldı. Yerel saatle 09.00’da yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
Oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi 115 evet oyu kullandı. Diğer partilerden Merkez Liberal ve Sol Parti 77 oy ile çekimser kaldı. Oylamanın sonuçlarına göre, hükümeti 2 parti kurulacak. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Lövfen, yeniden başbakan olacak.

İsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor

TÜRK VEKİL DEVAM EDECEK
Oylamanın geçebilmesi için Merkez Parti’nin sunduğu şartların içinde dikkat çeken iki madde vardı. Birincisi bütün dini okulların kapatılması, ikincisi ise İsveç vatandaşı olacak kişilerin İsveççe öğrenip sınavdan geçmesiydi. Bütün şartları kabul eden Sosyal Demokrat Parti, oylamayı kazandı ancak partiye yakın sendikalardan büyük tepki aldı.
Türk kökenli milletvekili Sultan Kayhan da meclisteki görevine devam edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle