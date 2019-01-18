İsveç, bütün dini okulları kapatıyor, vatandaşlık için dil şartı geliyor
İsveç’te 9 Eylül’de yapılan seçim sonrası başlayan hükümet krizi 130 gün sonra bu sabah çözüldü. Yeşiller ile birlikte hükümeti kuracak olan Sosyal Demokrat Parti, ülkedeki bütün dini okulların kapatılması ve vatandaşlık alacak kişilerin İsveçce öğrenme zorunluluğu da dahil bütün şartları kabul edince parlamentodan güven oyu alabildi.
İSVEÇ’te 9 Eylül 2018’de yapılan genel ve yerel seçimlerden beri kurulamayan hükümet için bu sabah parlamentoda oylama yapıldı. Yerel saatle 09.00’da yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
Oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi 115 evet oyu kullandı. Diğer partilerden Merkez Liberal ve Sol Parti 77 oy ile çekimser kaldı. Oylamanın sonuçlarına göre, hükümeti 2 parti kurulacak. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Lövfen, yeniden başbakan olacak.
TÜRK VEKİL DEVAM EDECEK
Oylamanın geçebilmesi için Merkez Parti’nin sunduğu şartların içinde dikkat çeken iki madde vardı. Birincisi bütün dini okulların kapatılması, ikincisi ise İsveç vatandaşı olacak kişilerin İsveççe öğrenip sınavdan geçmesiydi. Bütün şartları kabul eden Sosyal Demokrat Parti, oylamayı kazandı ancak partiye yakın sendikalardan büyük tepki aldı.
Türk kökenli milletvekili Sultan Kayhan da meclisteki görevine devam edecek.
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