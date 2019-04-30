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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İsveç bu hafta Türkleri konuştu

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İsveç bu hafta Türkleri konuştu

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç’te yaşayan Türklerin bu hafta gurur haftası olduğunu belirterek, “Üç vatandaşımız İsveç’te örnek işlere imza atarak hepimizin gururu oldu” dedi.

İSVEÇ Kraliyet Bilimler Akademisi, ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ve Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülünü kazanan Faruk Yıldız, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, tarafından kabul edildi. İki gün önce ülkede kahraman ilan edilen taksici Ömer Temel’i ağırladığını ve tebrik ettiğini hatırlatan Yunt, “Türk milleti adına İsveç’te gurur haftası yaşadık. Üç değerli vatandaşımızın örnek kazanımları hem buradaki vatandaşlarımızı hem de Türkiye’deki vatandaşlarımızı sevindirdi. Bundan dolayı kendilerine Türk milleti adına teşekkür ediyorum” dedi.

İsveç bu hafta Türkleri konuştu
Hakkı Emre Yunt, Dr. Hatice Zora

‘TÜRKİYE’YE DÖNECEĞİM’
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülünü kazanan Türk akademisyen Dr. Hatice Zora da “Memleketim adına güzel bir ödül kazandım. Bundan sonra Hollanda ve Macaristan’da çalışmalarımı sürdürüp daha sonra akademik kariyerime Türkiye’de devam etmeyi düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Başkent Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde ‘Yılın En Sevilen Esnafı’ ödülünü kazanan Faruk Yıldız da kendi çapında bölgede sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü ve bu yüzden İsveçli ailelerin kalbini kazandığını kaydetti. İlçede okullarla anlaşması bulunduğunu vurgulayan Yıldız, “Düzenli okula giden ve kötü alışkanlığı olmayan gençlere haftada bir ücretsiz yemek veriyorum. Bu da bölgede büyük ses getirdi” diye konuştu.

İsveç bu hafta Türkleri konuştu
Faruk Yıldız, Hakkı Emre Yunt

TAKSİCİ ÖMER KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ
Türk taksi şoförü Ömer Temel de geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu. Temel, sosyal medyada kahraman ilan edilmişti. Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde, ‘Yılın En Sevilen Esnafı’ ödülünü Faruk Yıldız kazanmıştı. Yıldız, bölgede yaşayan insanların sorunlarıyla da ilgilendiği için ödüle layık görülmüştü.
Stockholm Üniversitesinde beyin, dil bilimi ve nörofizyoloji alanında araştırmalar yapan öğretim görevlisi Türk akademisyen Dr. Hatice Zora ise İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından ‘Beyinde Dil ve Duygu Gelişimi” üzerine çalışmalarından dolayı ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülüne layık görülmüştü.

 

 

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