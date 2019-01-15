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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN - Fotoğraflar: AFP
15.01.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

İstihbarattan AfD’ye ‘gözetim’ kararı

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İstihbarattan AfD’ye ‘gözetim’ kararı

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), aşırı sağcı ve İslam karşıtı parti AfD’yi gözetim altına alacak. Almanya genelindeki tüm faaliyetlerini dikkatle izleyecek, önümüzdeki aylarda partinin tutumuna göre ise takip edilme kararı verilecek. ‘Erfurt Açıklaması’nın altında imzası bulunan AfD Federal Meclis Grup Başkanı Gauland’ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ve yöneticileri ise takip altına alacak.

ANAYASAYI Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, herkesin merak ettiği ‘BfV’nin AfD’yi takip edip etmeyeceği’ konusuyla ilgili Berlin’de basın toplantısı düzenledi. AfD’yle ilgili kararı, parti yöneticilerinin açıklamalarına, tutumlarına ve parti programına göre aldıklarını belirten Haldenwang, Alman Anayasası’nın birinci maddesinde yer alan, “İnsanın onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek, onu korumakla yükümlüdür” hükmünü okudu. Ardından AfD’yi ‘gözetim’ altına aldıklarını belirten Haldenwang, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “AfD’nin, hür demokratik düzenin temel kurallarına karşı durduğunu gösteren kanıtlar var. AfD yöneticileri ve partinin diğer üyeleri tarafından yapılan açıklamalardan bu açıkça anlaşılıyor. Müslüman ve diğer etnik kökenlilere karşı söylemleri insan onuruyla bağdaşmıyor.”

GAULAND TAKİP EDİLECEK
İstihbarat, Björn Höcke’nin liderliğini yaptığı AfD’nin Thüringen Eyalet Teşkilatını ve gençlik örgütü ‘Genç Alternatifleri’ (JA) ise tehlikeli bulup daha sıkı takip edecek. Gerekirse Thüringen Eyalet ve gençlik örgütünün faaliyetlerini takip etmek için muhbirlerden de destek alınacak, teknik takip de yapılacak. BfV, ‘Erfurt Açıklaması’nın altında imzası bulunan AfD’nin Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland’ın da aralarında olduğu bazı milletvekilleri ve yöneticileri de bundan böyle takip altına alacak.

GÖZETİM NE ANLAMA GELİYOR?
Almanya’da yasalara göre bir örgüt ya da organizasyon istihbarat teşkilatı tarafından ‘gözetim’ altına alındığında, bilgi alabilmek için muhbirlerden yararlanılamıyor. Örgüt veya organizasyonun içine köstebek yerleştirilemiyor ve dinleme cihazları kullanılamıyor. Telefonlar ve mailler dinlenip izlenemiyor. İç istihbarat teşkilatı, eyaletlerden aktarılan bin 70 sayfalık bilgileri inceledikten sonra sonra AfD’yi gözetleme kararı aldı. Haldenwang, AfD’nin önümüzdeki aylardaki söylem ve tutumlarına göre takip edilme kararını vereceklerini de belirtti.

İstihbarattan AfD’ye ‘gözetim’ kararı

MAASSEN OLSAYDI!..
AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise BfV’nin ‘gözetim’ kararına tepki gösterdi. ‘Gözetim’ kararı alınması için Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Massen’nin görevden alındığını belirten Weidel, “Eğer Maassen görevinin başında olsaydı, bu karar alınamazdı” dedi.

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