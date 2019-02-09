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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-Getty-AFP
09.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

İstihbaratın yeni kalesini Merkel açtı! 11 yılda bitti 1.5 milyar Euro harcandı

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İstihbaratın yeni kalesini Merkel açtı! 11 yılda bitti 1.5 milyar Euro harcandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapımı 11 yıl süren ve yaklaşık 1.5 milyar Euro’ya mal olan Dış İstihbarat Teşkilatı BND’nin yeni merkezini açtı. BND merkezini en meşgul edecek konuların yalan haberlerle başa çıkma, Suriye ve DEAŞ ile siber tehlike olduğunu söyleyen Merkel İngiltere, Fransa ve ABD istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret etti.

ALMANYA Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) Berlin’deki yeni merkezi hizmete girdi. BND’nin yeni merkezi tam 11 yılda tamamlandı. Yapımı için 1,1 milyar, iç dekorasyonu için de 206 milyon Euro harcanan merkezde yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Tesisin açılışında konuşan Merkel, internet üzerinden haberlerin çok hızlı yayıldığını, buradaki bilgilerin manipülatif olabileceği veya devlet propagandası olarak da kullanılabileceğine dikkati çekti ve “Bundan dolayı hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Bana göre bu, Almanya’nın gelecekteki güvenlik ve toplumum birlikteliği için önemli” dedi.

İstihbaratın yeni kalesini Merkel açtı 11 yılda bitti 1.5 milyar Euro harcandı

DEAŞ BİR OYUN TOPU
Gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Merkel, haberlerin hızlı değerlendirilmesi konusunda istihbarat teşkilatlarına büyük sorumluluk düştüğünü de kaydetti. Gelecekte BND merkezini meşgul edecek konulardan birisinin de Suriye’deki durumun olduğunu ifade eden Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ’ın püskürtüldüğünü, ancak tamamen temizlenemediğini belirtti. DEAŞ’ın daha çok asimetrik bir savaşa giriştiğini ve tehlikeli olduğuna vurgu yapan Almanya Başbakanı Merkel, Suriye’nin stratejik olarak önemli bir bölgede “oyun topu” haline geldiğini aktardı.

İstihbaratın yeni kalesini Merkel açtı 11 yılda bitti 1.5 milyar Euro harcandı

İNGİLTERE, FRANSA VE ABD İŞBİRLİĞİ HAYATİ ÖNEMDE
BND’nin ilgilenmesi gereken bir diğer konunun siber tehlike olduğunu ifade eden Merkel, iletişim teknolojilerinin korunması gerektiğini dile getirdi. İngiltere, Fransa ve ABD’nin istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret eden Angela Merkel, ABD ile iş birliğinin özellikle terör tehlikesi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

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