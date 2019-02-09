İstihbaratın yeni kalesini Merkel açtı! 11 yılda bitti 1.5 milyar Euro harcandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapımı 11 yıl süren ve yaklaşık 1.5 milyar Euro’ya mal olan Dış İstihbarat Teşkilatı BND’nin yeni merkezini açtı. BND merkezini en meşgul edecek konuların yalan haberlerle başa çıkma, Suriye ve DEAŞ ile siber tehlike olduğunu söyleyen Merkel İngiltere, Fransa ve ABD istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret etti.
ALMANYA Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) Berlin’deki yeni merkezi hizmete girdi. BND’nin yeni merkezi tam 11 yılda tamamlandı. Yapımı için 1,1 milyar, iç dekorasyonu için de 206 milyon Euro harcanan merkezde yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Tesisin açılışında konuşan Merkel, internet üzerinden haberlerin çok hızlı yayıldığını, buradaki bilgilerin manipülatif olabileceği veya devlet propagandası olarak da kullanılabileceğine dikkati çekti ve “Bundan dolayı hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Bana göre bu, Almanya’nın gelecekteki güvenlik ve toplumum birlikteliği için önemli” dedi.
DEAŞ BİR OYUN TOPU
Gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Merkel, haberlerin hızlı değerlendirilmesi konusunda istihbarat teşkilatlarına büyük sorumluluk düştüğünü de kaydetti. Gelecekte BND merkezini meşgul edecek konulardan birisinin de Suriye’deki durumun olduğunu ifade eden Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ’ın püskürtüldüğünü, ancak tamamen temizlenemediğini belirtti. DEAŞ’ın daha çok asimetrik bir savaşa giriştiğini ve tehlikeli olduğuna vurgu yapan Almanya Başbakanı Merkel, Suriye’nin stratejik olarak önemli bir bölgede “oyun topu” haline geldiğini aktardı.
İNGİLTERE, FRANSA VE ABD İŞBİRLİĞİ HAYATİ ÖNEMDE
BND’nin ilgilenmesi gereken bir diğer konunun siber tehlike olduğunu ifade eden Merkel, iletişim teknolojilerinin korunması gerektiğini dile getirdi. İngiltere, Fransa ve ABD’nin istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret eden Angela Merkel, ABD ile iş birliğinin özellikle terör tehlikesi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.
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