İstihbaratın AfD raporu kamuoyu erişimine açıldı
Yabancı ve İslam karşıtı AfD ile ilgili hazırlanan istihbarat raporu, kamuoyu erişimine açıldı.
ALMANYA’da tüm eyalet meclisleri ve Federal Meclis’te grubu bulunan AfD hakkında, ırkçı söylemleri nedeniyle iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından ‘gözetim’ kararı alınmıştı. BfV’nin 436 sayfalık bilirkişi raporunu ‘netzpolitik.org’ adlı internet sayfasında yayınlandı. Rapora göre istihbarat AfD yöneticilerinin açıklamalarını ve sosyal medya hesabı Feacebook’da paylaşımlarını inceledi. Bu incelemelerde partinin ırkçı söylemleri ve özellikle de İslam didine yönelik beyanları sonucu izlenme ve şüpheli olarak değerlendirildi.
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