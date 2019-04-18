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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA 
18.04.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi 

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İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi 

Yıllarca istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yapan polis başmüfettişi Ahmet Sula, 41. kişisel resim sergisi ‘Kelimenin Kalbi’ni İtalya’nın başkenti Roma’da açtı. Felsefi resimlerden oluşan 40 eser, Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi’nde 21 Nisan’a kadar gezilebilecek.

EMNİYET Müdürü ve ressam Ahmet Sula, ‘Kelimenin Kalbi’ adlı sergisini İtalya’nın başkenti Roma’da açtı. Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi’ndeki sergiyi Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş açtı. Sula’nın 41. kişisel resim sergisinde, çoğunluğu “felsefi resimlerden” oluşan yaklaşık 40 eser sergileniyor.

İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi

Farklı sanat alanlarını harmanlayarak Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını kaydeden Sula, “En önemli şeyin, sanatın kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu gördüm. Bu yolun sembolü de Anadolu Erenleri, Yunus Emre Hazretleridir. Tam da benim ilham aldığım büyüklerdendir. Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını, ‘Kelimenin Kalbi’ ile anlatmaya geldim” dedi.      

İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi

BU SANAT YÜCE
Sergiyi gezerken gözyaşlarına hakim olamayarak duygulu anlar yaşayan İtalyan sanatsever Guido Margarita ise “Siz buralara geldikçe İslam’ın güzelliklerini görüp anlıyoruz. İslam, Avrupa’da tam olarak tanınmıyor. İzlenimlerimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum çünkü bu sanat yüce” ifadelerini kullandı.Sula’nın kaligrafi canlı performansı da sunacağı “Kelimenin Kalbi” sergisi, 21 Nisan’a kadar sürecek.

İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi

İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi

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