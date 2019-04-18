İstihbaratçı sanatçıdan Roma’da ‘Kelimenin Kalbi’ sergisi
Yıllarca istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yapan polis başmüfettişi Ahmet Sula, 41. kişisel resim sergisi ‘Kelimenin Kalbi’ni İtalya’nın başkenti Roma’da açtı. Felsefi resimlerden oluşan 40 eser, Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi’nde 21 Nisan’a kadar gezilebilecek.
EMNİYET Müdürü ve ressam Ahmet Sula, ‘Kelimenin Kalbi’ adlı sergisini İtalya’nın başkenti Roma’da açtı. Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi’ndeki sergiyi Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş açtı. Sula’nın 41. kişisel resim sergisinde, çoğunluğu “felsefi resimlerden” oluşan yaklaşık 40 eser sergileniyor.
Farklı sanat alanlarını harmanlayarak Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını kaydeden Sula, “En önemli şeyin, sanatın kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu gördüm. Bu yolun sembolü de Anadolu Erenleri, Yunus Emre Hazretleridir. Tam da benim ilham aldığım büyüklerdendir. Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını, ‘Kelimenin Kalbi’ ile anlatmaya geldim” dedi.
BU SANAT YÜCE
Sergiyi gezerken gözyaşlarına hakim olamayarak duygulu anlar yaşayan İtalyan sanatsever Guido Margarita ise “Siz buralara geldikçe İslam’ın güzelliklerini görüp anlıyoruz. İslam, Avrupa’da tam olarak tanınmıyor. İzlenimlerimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum çünkü bu sanat yüce” ifadelerini kullandı.Sula’nın kaligrafi canlı performansı da sunacağı “Kelimenin Kalbi” sergisi, 21 Nisan’a kadar sürecek.
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