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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
08.05.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

İstihbarat incelemesi AfD seçmenlerini korkuttu

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İstihbarat incelemesi AfD seçmenlerini korkuttu

Almanya istihbarat teşkilatının, İslam ve göçmen karşıtı aşırıcı sağcı AfD’ye başlattığı inceleme, seçmenleri korkuttu. Yapılan araştırmaya göre potansiyel olarak AfD’yi tercih edecek seçmenlerin yüzde 27’si oy vermekten vazgeçti.

ALMANYA iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), AfD’ye karşı ülkede yaşayan Müslüman ve yabancı kökenliler hakkında söylemleri ve politikaları nedeniyle incelenme başlatmıştı. İstihbaratın partiyle ilgili aldığı bu karar, seçmenler arasında korku ve tedirginliğe yol açtı. Kamu araştırma şirketi Insa tarafından yapılan ankette göre, potansiyel olarak AfD’ye oy verecek seçmenlerin yüzde 27’si partiye o vermekten vazgeçti.

AfD’LİLERİN YARISI AB’DE KALMAK İSTİYOR
Bu oran genç seçmenler arasında yüzde 33’e çıkıyor. Aynı anketin ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise AfD’ye oy verenlerin yüzde 50’sinin Almanya’nın AB içinde kalmasından yana olduğu. AfD ise son yaptığı kongrede bir takım şartlar öne sürmüş ve bu şartlar kabul edilmezse Almanya’nın AB’den ayrılmasını istemişti. Almanya’da halkın yüzde 67’si ülkenin AB’den ayrılmasını istemiyor.

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