İstihbarat incelemesi AfD seçmenlerini korkuttu
Almanya istihbarat teşkilatının, İslam ve göçmen karşıtı aşırıcı sağcı AfD’ye başlattığı inceleme, seçmenleri korkuttu. Yapılan araştırmaya göre potansiyel olarak AfD’yi tercih edecek seçmenlerin yüzde 27’si oy vermekten vazgeçti.
ALMANYA iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), AfD’ye karşı ülkede yaşayan Müslüman ve yabancı kökenliler hakkında söylemleri ve politikaları nedeniyle incelenme başlatmıştı. İstihbaratın partiyle ilgili aldığı bu karar, seçmenler arasında korku ve tedirginliğe yol açtı. Kamu araştırma şirketi Insa tarafından yapılan ankette göre, potansiyel olarak AfD’ye oy verecek seçmenlerin yüzde 27’si partiye o vermekten vazgeçti.
AfD’LİLERİN YARISI AB’DE KALMAK İSTİYOR
Bu oran genç seçmenler arasında yüzde 33’e çıkıyor. Aynı anketin ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise AfD’ye oy verenlerin yüzde 50’sinin Almanya’nın AB içinde kalmasından yana olduğu. AfD ise son yaptığı kongrede bir takım şartlar öne sürmüş ve bu şartlar kabul edilmezse Almanya’nın AB’den ayrılmasını istemişti. Almanya’da halkın yüzde 67’si ülkenin AB’den ayrılmasını istemiyor.
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