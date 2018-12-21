İstihbarat Fas’tan geldi! Polis baba-oğulun peşinde
İkisi baba-oğul dört kişinin havaalanlarına saldırı yapacağı ihbarı, Almanya’yı alarma geçirdi. Polis, uzun namlulu silahlarla 14 havaalanında güvenlik nöbeti tutup devriye gezmeye başladı.
KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde yaşayan baba-oğulun bir süredir Stuttgart Havaalanında istihbarat topladığı tespit edildi. Havaalanının fotoğraflarını çekip kaydeden şüpheliler, bunları üçüncü şahıslara da aktardı. Fas istihbaratı, baba ve oğulun Paris Havaalanında da keşif yaptığı yönündeki bilgiyi polise verince, emniyet alarma geçti.
Önce Stuttgart Havaalanında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ardından Almanya’daki 14 havaalanında uzun namlulu silahlarla polis devriye gezmeye başladı. Ayrıca alanlarda görevli sivil polis sayısı da artırıldı. Baba-oğul ve diğer iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ve terörle mücadele timleri, KRV’de iki, Baden Württember’de ise bir eve bakın düzenledi. Polisin baskın yaptığı evlerin, selefi gruplara mensup kişilere ait olduğu öğrenildi.
Alınan sıkı güvenlik önlemlerinin havaalanındaki işlemleri çok olumsuz etkilemediği belirtilirken, yolculara, normal süreden yarım saat daha erken alana gelmeleri tavsiye edildi. Terör saldırısı şüphesiyle henüz herhangi bir uçuş iptal edilmedi. Uçaklar planlandığı gibi iniş ve kalkışlarını gerçekleştiriyor.
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