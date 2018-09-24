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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
24.09.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

İstihbarat başkanının yeni görevi belli oldu

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İstihbarat başkanının yeni görevi belli oldu

Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen’nin İçişleri Bakanlığında ‘özel danışman’ olacağı bildirildi.

HÜKÜMETTE yer alan CDU, SPD ve CSU genel başkanları dün Başbakanlıkta bir araya gelerek, ülkede bir süreden beri tartışılan Hans-Georg Maassen’in gelecekte nerede görevlendirileceği konusunu ele aldı. CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, hükümette bulunan üç partinin genel başkanının Maassen’in gelecekte İçişleri Bakanlığında ‘özel danışman’ olarak görevlendirilmesi konusunda anlaştığını söyledi. 
Maassen’in bu görev tanımıyla bir daire başkanı konumunda bakanlıkta çalışacağını söyleyen Seehofer, Maassen’in burada Avrupa ve uluslararası konularla ilgileneceğini kaydetti.

İstihbarat başkanının yeni görevi belli oldu

NAHLES: İYİ BİR SİNYAL OLDU
SPD Genel Başkanı Andrea Nahles de, liderler toplantısında Maassen’in Anayasayı Koruma Başkanlığından alınmasını ve terfi ettirilmemesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Maassen’in İçişleri Bakanlığında ‘özel danışman’ olacağına işaret eden Nahles, koalisyon hükümetinin kamuoyundaki eleştiriyi ciddiye alarak daha önce verilen kararı düzeltebilecek durumda olduğunu gösterdiğini, bunun da iyi bir sinyal olduğunu kaydetti.

KAMUOYU TERFİ OLARAK ALGILAMIŞTI
Seehofer ve Nahles geçen hafta Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile bir araya gelmiş ve Maassen’in Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığından alınması ve İçişleri Bakanlığında müsteşar olması kararı alınmıştı ancak bu karar kamuoyunda Maassen’in terfi ettirildiği şeklinde yorumlanmasından dolayı üç lider dün tekrar toplanarak kararı gözden geçirdi.
Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde bir ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.
Bunun üzerine koalisyonun ortağı SPD ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Maassen’in aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığını belirterek görevden alınmasını istemişti.
Öte yandan, Maassen’in 2015’te birkaç kez AfD’nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ortaya çıkmış, bu görüşmelerde aşırı sağcı partinin, istihbaratın izlediği oluşumların arasında girmemesi için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler verdiği iddia edilmişti.

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