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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: DPA
14.04.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

İstihbarat Başkanı: Almanya’ya her an bir terör saldırısı olabilir

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İstihbarat Başkanı: Almanya’ya her an bir terör saldırısı olabilir

Almanya iç istihbarat başkanı Thomas Haldenwang, Almanya ve Avrupa’da eylem planlayan kişiler hakkında ip uçlarına ulaştıklarına dikkati çekerek “Ülkemize her an bir saldırı olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

ALMANYA’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya ve Avrupa’nın terör örgütü DEAŞ’ın hedefinde olduğunu söyledi. Welt am Sonntag Gazetesi’ne konuşan ve ellerinde terör eylemi planlayan kişiler hakkında ip uçları olduğunu söyleyen Haldenwang “DEAŞ, internet üzerinden sempatizanları ve militanlarını yöneterek Avrupa’ya saldırı düzenleyebilir. Almanya’ya her an bir saldırı olabileceğini hep göz önünde bulundurmalıyız. Terör örgütü Suriye ve Irak’ta yer altında da olsa hala varlığını devam ettiriyor” dedi.

2 BİN 240 KİŞİYİ 24 SAAT İZLEYEMEYİZ
Haldenwang, Almanya’da DEAŞ terör örgütüne sempati duyanların sayısı ile ilgili ise “Bizim hesaplarımıza göre DEAŞ Almanya’da potansiyel olarak 2 bin 240 kişiyi kendi safına çekebilir. Bu kişilerin saldırı düzenleyebileceklerini veya yapılacak bir saldırıya destek verebileceklerinden hareket ediyoruz. Bu rakam geçen yıla göre 300 arttı. Daha dönecekleri de hesaba katmak gerekir. Bunları 24 saat gözetim altında tutmak mümkün değil. Her biri için ortalama 40 memur görevlendirilmeli. Bu yüzden biz daha çok tehlikelere konsantre oluyoruz” dedi.

İstihbarat Başkanı: Almanya’ya her an bir terör saldırısı olabilir

AŞIRI SAĞCIYI PROTESTOCUDAN AYIRT ETMEK ZORLAŞTI
Göreve geldiğinden beri aşırı sağcı tehlikeye dikkati çeken Haldenwang, aşırı sağcı gruplar ile protestocu vatandaşlar arasındaki farkı tespit etmenin zorluğuna işaret ederken “Aşırı sağ gruplar ile protesto eylemleri yapan yurttaşlar arasındaki sınır artık bulanık halde. Herkes subay Franco A.’yı hatırlar. Kendisini mülteci olarak gösterip yaptığı eylemi mültecilerin üzerine yıkacaktı. Benzer planları internette de gözetliyoruz. Tüm bunlar dikkatlice inceleniyor ancak ben çok organize ve çok büyük tehlike görmüyorum” dedi.

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