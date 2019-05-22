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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.05.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

‘İstifa mektubum hazır’

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‘İstifa mektubum hazır’

SPD’nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde liste başı adayı Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, pazar günü sandıklar kapanınca istifasını sunacak ve görevini bırakacak. 15 ay Adalet Bakanlığı yapan Barley, bir önceki hükümette ise yaklaşık 9 ay Federal Aile Bakanı olarak kabinede yer almıştı.

İSTİFA mektubunun hazır olduğunu açıklayan Barley, “Pazar akşamı, yani seçimler akşamı yazıyı Başbakan Merkel’e sunacağım. 26 Mayıs’ta bakanlık görevim bitecek. Berlin’deki evimi veriyorum. Brüksel’de kendime yeni ev kiraladım. Kira sözleşmesi de imzalandı” dedi. Barley, Avrupa Parlamentosu’nda hangi görevi üstleneceğine ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: “Ben hukukun ve demokrasinin Avrupa’da daha fazla yerleşmesi için çalışacağım. Biliyorum ki, hukuk ve demokrasiye olan ihtiyacımız büyük. Hukukçu olarak bu yönde angaje olacağım. Benim hukuksal konuları kapsayan alanda çalışacağım görünüyor. Hukuk benim mesleğim ve tutkum. Şimdi ne görev alacağımı konuşmak doğru değil, zamanı da değil.”

BİR SÜRE HAKİMLİK DE YAPTI
Annesi Alman, babası İngiliz olan Barley, 1968’de Köln’de doğdu. Hukuk eğitimi alan ve bir süre hakimlik de yapan Barley, 2013’te Federal Meclis milletvekili seçildi. Öğrencilik yıllarında Fransa’da tanıştığı İspanyol ve Hollandalı anne-babadan doğan eşinden iki oğlu oldu. Çocukları 2 ve 9 yaşlarındayken eşinden ayrıldı. Şimdi Hollandalı hayat arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Barley, İngiliz ve Alman vatandaşlığına sahip. Annesini örnek aldığını belirten Barley, hem anneliği hem de mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını her fırsatta söylüyor.

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