İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı
Londralı Türkler, 1852’de kurulduğunda İngiltere’de sadece çocukların tedavisine adanan ilk hastane olan Great Ormond Street Hastanesi Çocuk Vakfı (GOSH) ile işbirliği yaparak, hastanede tedavi gören ağır hasta çocuklar yararına gece düzenledi.
ÇOCUK sağlığı konusunda dünyanın en önemli ‘beş’ merkezinden biri olan ve çok sayıda Türk çocuğunun da tedavi gördüğü Great Ormond Hastanesi için düzenlenen gecede 7 bin sterlinden fazla bağış toplandı. 2016 yılından beri ağır hasta çocuklar ve aileleri için gerekli fonların sağlanmasına katkıda bulunan Tas Şirketler Grubu tarafından düzenlenen geceye Muhammet Cankıran, Semira Dilgil, Savaş Hair, Volkan Savaş, Lambeth Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Doğuş, eşi Raife Aytek, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer, Mustafa Topkaya, Nurfen Özkan ve Yıldız Jasmine Armstrong’un aralarında bulunduğu 100’den fazla iş insanı katıldı.
Fetter Lane’deki Tas Restaurant’ta gerçekleştirilen gecede Özlem Darcan, Cem Canpolat, Murat Özbek ve Yılmaz Bayat da geceye emek verdi.
Tas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahan (solda) ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Şahan.
SUDAN 25, MENÜDEN 75 PENYY
Geceye katılan herkese teşekkür eden Özlem Darcan, “Geçen yıl hedefimiz 25 bin sterlindi, bu yıl daha fazla. Şu an rakam toplamda 20 bini geçti. Geçen yıl iş yerlerimizde satılan her su şişesinden 25 penny bağışlarken bu yıl menüden de 75 penny hastaneye yardım olarak ayrılıyor” dedi.
Hastane ile ilgili video sunumunun ardından konuşan ve hastanelerinde ilk kez anne karnındaki bir bebeğe tedavi yapıldığına dikkati çeken menajer Harriet Fairbrother, “Her gün İngiltere’nin dört bir yanından 618 çocuk ve genç insan tedavi için Great Ormond Hastanesi’ne geliyor” dedi.
Özlem Darcan, Azam Mahmudov, Gözde Torun, Naz Aziziova, Cem Canpolat, (arka sıra) Yılmaz Bayat, Özgü Altunbaş, Mesut Özgür, Göhan Mutlu ve Sevgin Gençağaç (soldan-sağa).
ÇOCUK SAĞLIĞI KONUSUNDA DÜNYA LİDERİ
Tas Şirketler Grubu yöneticileri de, 2016 yılndan beri ağır hasta çocuklar ve aileleri için gerekli fonların sağlanmasına katkıda bulunduklarını belirterek “Alanında dünya lideri olan hastanenin bu özelliğinin devam edebilmesi için özellikle yeni veya yenilenmiş binalara, son model cihaz ve birinci sınıf tıbbi araştırmalara ve aile ile hasta desteğinda kullanılmak üzereyardıma ihtiyacı var” dediler.
Özlem Darcan.
AÇIK ARTIRMA VE MÜZİK
Müzisyen Sedat Sarıcı’nın sahne aldığı gecede Didem Atasoy Trio da, Türkçe ve yabancı eserler seslendirdi.
Ressam Kaya Mar’ın açık artırma usulü satışa sunulan ‘Sahra Çalısı’ adlı tablosunu, Baykal Gök, bin 600 sterline satın aldı. İş adamı Önder Şahan’ın özel kolleksiyonundan olan el yapımı Türk halısı da, geceye destek amacıyla iş kadını Raife Aytek tarafından bin 500 sterline alındı.
Harriet Fairbrother.
Ressam Kaya Mar’ın (en sağda) ‘Sahra Çalısı’ adlı tablosunu açık artırmada Baykal Gök (sağdan ikinci) satın aldı.
Lambeth Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Doğuş’un (sağda) eşi Raife Aytek (sağdan ikinci), geceye destek için el işi halıyı satın aldı.Ünlü müzisyen ve müzik hocası Sedat Sarıcı.
Didem Atasoy Trio, Türkçe ve yabancı eserler seslendirdi.
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