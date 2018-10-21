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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
21.10.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

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İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Londralı Türkler, 1852’de kurulduğunda İngiltere’de sadece çocukların tedavisine adanan ilk hastane olan Great Ormond Street Hastanesi Çocuk Vakfı (GOSH) ile işbirliği yaparak, hastanede tedavi gören ağır hasta çocuklar yararına gece düzenledi.

ÇOCUK sağlığı konusunda dünyanın en önemli ‘beş’ merkezinden biri olan ve çok sayıda Türk çocuğunun da tedavi gördüğü Great Ormond Hastanesi için düzenlenen gecede 7 bin sterlinden fazla bağış toplandı. 2016 yılından beri ağır hasta çocuklar ve aileleri için gerekli fonların sağlanmasına katkıda bulunan Tas Şirketler Grubu tarafından düzenlenen geceye Muhammet Cankıran, Semira Dilgil, Savaş Hair, Volkan Savaş, Lambeth Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Doğuş, eşi Raife Aytek, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer, Mustafa Topkaya, Nurfen Özkan ve Yıldız Jasmine Armstrong’un aralarında bulunduğu 100’den fazla iş insanı katıldı.
Fetter Lane’deki Tas Restaurant’ta gerçekleştirilen gecede Özlem Darcan, Cem Canpolat, Murat Özbek ve Yılmaz Bayat da geceye emek verdi.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Tas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahan (solda) ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Şahan.

SUDAN 25, MENÜDEN 75 PENYY
Geceye katılan herkese teşekkür eden Özlem Darcan, “Geçen yıl hedefimiz 25 bin sterlindi, bu yıl daha fazla. Şu an rakam toplamda 20 bini geçti. Geçen yıl iş yerlerimizde satılan her su şişesinden 25 penny bağışlarken bu yıl menüden de 75 penny hastaneye yardım olarak ayrılıyor” dedi.
Hastane ile ilgili video sunumunun ardından konuşan ve hastanelerinde ilk kez anne karnındaki bir bebeğe tedavi yapıldığına dikkati çeken menajer Harriet Fairbrother, “Her gün İngiltere’nin dört bir yanından 618 çocuk ve genç insan tedavi için Great Ormond Hastanesi’ne geliyor” dedi.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Özlem Darcan, Azam Mahmudov, Gözde Torun, Naz Aziziova, Cem Canpolat, (arka sıra) Yılmaz Bayat, Özgü Altunbaş, Mesut Özgür, Göhan Mutlu ve Sevgin Gençağaç (soldan-sağa).

ÇOCUK SAĞLIĞI KONUSUNDA DÜNYA LİDERİ
Tas Şirketler Grubu yöneticileri de, 2016 yılndan beri ağır hasta çocuklar ve aileleri için gerekli fonların sağlanmasına katkıda bulunduklarını belirterek “Alanında dünya lideri olan hastanenin bu özelliğinin devam edebilmesi için özellikle yeni veya yenilenmiş binalara, son model cihaz ve birinci sınıf tıbbi araştırmalara ve aile ile hasta desteğinda kullanılmak üzereyardıma ihtiyacı var” dediler.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Özlem Darcan.

AÇIK ARTIRMA VE MÜZİK
Müzisyen Sedat Sarıcı’nın sahne aldığı gecede Didem Atasoy Trio da, Türkçe ve yabancı eserler seslendirdi.
Ressam Kaya Mar’ın açık artırma usulü satışa sunulan ‘Sahra Çalısı’ adlı tablosunu, Baykal Gök, bin 600 sterline satın aldı. İş adamı Önder Şahan’ın özel kolleksiyonundan olan el yapımı Türk halısı da, geceye destek amacıyla iş kadını Raife Aytek tarafından bin 500 sterline alındı.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Harriet Fairbrother.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı



İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Ressam Kaya Mar’ın (en sağda) ‘Sahra Çalısı’ adlı tablosunu açık artırmada Baykal Gök (sağdan ikinci) satın aldı.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı

Lambeth Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Doğuş’un (sağda) eşi Raife Aytek (sağdan ikinci), geceye destek için el işi halıyı satın aldı.
İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı
Ünlü müzisyen ve müzik hocası Sedat Sarıcı.

İşte Türk yardımseverliği: Londralı Türkler çocuk hastanesi için bağış topladı
Didem Atasoy Trio, Türkçe ve yabancı eserler seslendirdi.

 

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