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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
18.08.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

İstasyonda şok: Biri kadın iki kişiyi vahşice öldürdü

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Almanya’daki Iserlohn Tren İstasyonu’nuna kalabalık olduğu saatlerde giden 43 yaşındaki cani, 32 yaşındaki bir kadın ile 23 yaşındaki bir genci onlarca kişinin gözü önünde defalarca bıçaklayarak katletti.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Iserlohn Tren İstasyonu’nda onlarca kişinin gözü önünde iki cinayet işlendi. İstasyonun kalabalık olduğu bir saatte elinde bıçakla 32 yaşındaki bir kadına ve 23 yaşındaki bir gence saldıran 43 yaşındaki cani, ikisini de defalarca bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan 32 yaşındaki kadın ile 23 yaşındaki genç olay yerinde can verdi.

İstasyonda şok: Biri kadın iki kişiyi vahşice öldürdü

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Katil, cinayet sonrası olay yerine gelen polise hiçbir direniş göstermeden teslim oldu. Büyük paniğin yaşandığı cinayet sonrası şok geçiren yolculara ve düğüne katılmak için yola çıkan 20 kişilik bir gruba psikolojik destek sunuldu. Tren istasyonu bir süreliğine kapatılırken polis ve savcılık çifte cinayetin nedenini soruşturuyor.

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