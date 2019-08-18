İstasyonda şok: Biri kadın iki kişiyi vahşice öldürdü
Almanya’daki Iserlohn Tren İstasyonu’nuna kalabalık olduğu saatlerde giden 43 yaşındaki cani, 32 yaşındaki bir kadın ile 23 yaşındaki bir genci onlarca kişinin gözü önünde defalarca bıçaklayarak katletti.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Iserlohn Tren İstasyonu’nda onlarca kişinin gözü önünde iki cinayet işlendi. İstasyonun kalabalık olduğu bir saatte elinde bıçakla 32 yaşındaki bir kadına ve 23 yaşındaki bir gence saldıran 43 yaşındaki cani, ikisini de defalarca bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan 32 yaşındaki kadın ile 23 yaşındaki genç olay yerinde can verdi.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Katil, cinayet sonrası olay yerine gelen polise hiçbir direniş göstermeden teslim oldu. Büyük paniğin yaşandığı cinayet sonrası şok geçiren yolculara ve düğüne katılmak için yola çıkan 20 kişilik bir gruba psikolojik destek sunuldu. Tren istasyonu bir süreliğine kapatılırken polis ve savcılık çifte cinayetin nedenini soruşturuyor.
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