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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: AP, AFP, arşiv
26.09.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

İstanbullu şefin koltuğuna, İsveçli Kaellenius oturacak

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İstanbullu şefin koltuğuna, İsveçli Kaellenius oturacak

Alman otomotiv devi Mercedes’in şefi Dieter Zetsche (65) görevini bırakıyor. Daimler, 13 yıldır dev şirketi yöneten Zetsche’nin gelecek yıl mayıs ayında görevinden ayrılacağını duyurdu.

İSTANBUL’da 1953 yılında dünyaya gelen Zetsche, 1998 yılında Daimler AG’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2006 yılında da dev şirketin başına geçti. İnşaat mühendisi olan babası Herbert Zetsche’nin Türkiye’de bir baraj projesinde çalıştığı sırada İstanbul’da doğan ünlü işadamının görevden ayrılmasından sonra koltuğuna şirketin araştırma geliştirme bölümü başkanlığını yürüten İsveçli Ola Kaellenius (49) oturacak.

İstanbullu şefin koltuğuna, İsveçli Kaellenius oturacak
Dieter Zetsche, Ola Kaellenius

YENİDEN YAPILANACAK
Zetsche ayrılmadan önce Daimler’de yeni yapılandırmayı da hazırlayacak. Daimler gelecek yıl yeniden yapılandırmaya gidecek. Şirketin bünyesinde bulunan binek otomobilleri, kamyon ve otobüs bölümlerini birbirinden ayırma planı gelecek yıl mayıs ayında ele alınıp uygulanacak. Böylece şirket bünyesinde üç ayrı bağımsız üretim bölümü oluşturulacak.

1976 YILINDAN BERİ
Bıyıkları ile tanınan Zetsche, mühendis olarak okuldan mezun olduktan sonra 1976 yılında Mercedes’te çalışmaya başladı. Mercedes’in farklı bölümlerinde ve farklı ülkelerde sorumluluk üstlenen ünlü işadamı, dünya mali krizin yaşandığı dönemde de şirketi başarıyla yönetti. Zetsche’nin yönettiği Mercedes, kendisini sürekli yeniledi ve modernizasyona büyük önem verdi. İstanbul’da doğduğu için Türkiye’ye ve Türklere büyük yakınlık duyan ve bunu da sık sık dile getiren işadamının yerine gelecek olan Ola Kaellenius ise İsveçli. 2015 yılından beri yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Daimler’de de 1993 yılından beri çalışıyor.

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