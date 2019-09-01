‘İstanbul’daki galaya dünya devlerini getireceğiz’
Almanya’da üç yıl üst üste en iyi boks kulübü seçilen EC Boxing, 25 Ekim Cuma günü İstanbul’daki Volkswagen Arena’da bir gala düzenleyeceğini açıkladı. Hedeflerinin Türkiye’yi dünyaya açmak olduklarını belirten kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, şunları söyledi:
“PROFESYONEL boksta yetiştirip, destekleyeceğimiz gençlerimizin dünya ringlerinde madalyalara ulaşmalarını sağlamak için büyük atılım içerisine girdik. İstanbul’daki bu galaya dünya boksunun kalbinin attığı Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden dev isimleri getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda dünyanın bir numarası olan Amerikalı Jimmy Lenon Jr’yi getiriyoruz. Türk profesyonel boksunun dünyadaki en iyi isimleri olarak bilinen ve gelecekte dünya şampiyonu olma kapasitesine sahip boksörlerimizden Avrupa şampiyonu ve olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, yine yenilgisiz boksörümüz Emre Çukur ve Deniz İlbay da gecede eldiven giyecek olan boksörlerimiz arasında yer alacak.‘ALİ EREN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’
“Olimpiyat boksörümüz 67 kilo Velter sıkletteki Fatih Keleş, gurbetçi boksörümüz Deniz İlbay ile dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor. Bu karşılaşmayı kazanan, Sebastian Formella’ya karşı dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonumuz Emre Çukur, beş maçta tek yenilgisi bulunan Jack Pascali’ye karşı yumruk sallayacak. Avrupa şampiyonumuz ve olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen için de görüşmelerimiz sürüyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle