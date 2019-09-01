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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
01.09.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

‘İstanbul’daki galaya dünya devlerini getireceğiz’

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‘İstanbul’daki galaya dünya devlerini getireceğiz’

Almanya’da üç yıl üst üste en iyi boks kulübü seçilen EC Boxing, 25 Ekim Cuma günü İstanbul’daki Volkswagen Arena’da bir gala düzenleyeceğini açıkladı. Hedeflerinin Türkiye’yi dünyaya açmak olduklarını belirten kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, şunları söyledi:

“PROFESYONEL boksta yetiştirip, destekleyeceğimiz gençlerimizin dünya ringlerinde madalyalara ulaşmalarını sağlamak için büyük atılım içerisine girdik. İstanbul’daki bu galaya dünya boksunun kalbinin attığı Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden dev isimleri getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda dünyanın bir numarası olan Amerikalı Jimmy Lenon Jr’yi getiriyoruz. Türk profesyonel boksunun dünyadaki en iyi isimleri olarak bilinen ve gelecekte dünya şampiyonu olma kapasitesine sahip boksörlerimizden Avrupa şampiyonu ve olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, yine yenilgisiz boksörümüz Emre Çukur ve Deniz İlbay da gecede eldiven giyecek olan boksörlerimiz arasında yer alacak.

‘İstanbul’daki galaya dünya devlerini getireceğiz’
‘ALİ EREN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’
“Olimpiyat boksörümüz 67 kilo Velter sıkletteki Fatih Keleş, gurbetçi boksörümüz Deniz İlbay ile dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor. Bu karşılaşmayı kazanan, Sebastian Formella’ya karşı dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonumuz Emre Çukur, beş maçta tek yenilgisi bulunan Jack Pascali’ye karşı yumruk sallayacak. Avrupa şampiyonumuz ve olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen için de görüşmelerimiz sürüyor.”

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