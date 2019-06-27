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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

İstanbul’a ‘Kim Geldi?’

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İstanbul’a ‘Kim Geldi?’

Almanya’nın Frankfurt şehrinde 16 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt’un, Ayla Algan’ın süpervizörlüğünde hazırlanan oyunu ‘Kim Geldi?’ Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu

GALA öncesinde açıklamalarda bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, ‘Kim Geldi?’nin izleyiciyi günlük hayatın telaşından, stresinden, hengamesinden bir müddet uzaklaştırıp keyifli dakikalar yaşatan bir oyun olduğunu söyledi. Absürt bir komedinin izleyiciyi beklediğini belirten Yıldız, “Kimin geldiğinin bir önemi yok, önemli olan keyifler yerine gelsin. Süpervizörüm Ayla Algan’a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul’a ‘Kim Geldi’
AVRUPA’NIN TÜRKÇE KONUŞAN TİYATROSU OLUYORUZ
1 Şubat’ta Almanya’da oyunun prömiyerini yaptıklarını anlatan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu ise şöyle konuştu: “Almanlar oyunu çok sevdi. Sadece Almanlar değil, Almanya’da yaşayan Avrupalılar, Afrikalılar ve Asyalılar izledi. Amacımız Türk yazarların oyunlarını Almanca üst yazıyla uluslararası arenada göstermek. Frankfurt’un Türkçe konuşan tiyatrosuyduk artık Avrupa’nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık. Bu oyunla Türk kültürünü Avrupa’nın birçok şehrine götürebildik. Sanatın evrenselliğiyle Türk yazarların oyunları uluslararası alanda buluştu. Oyuncuların bir kısmı Türkiye, bir kısmı Almanya’dan. İki ülkedeki oyuncuları harmanlamak istedik. Türkiye’den gelen tecrübeli oyuncuların oradaki oyuncularla tanışıp tecrübe alışverişinde bulunacaklarını düşünüyoruz. Buradaki güzellikleri oraya taşıma anlamında ‘Tiyatro Frankfurt’ bir köprü vazifesi görüyor.”
Müziklerinde Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımında Samet Akkoyunlu imzası bulunan ‘Kim Geldi?’de ayrıca Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Özkurt Spickermann ve İpek Erdem rol alıyor. Almanca çevirisini Nezaket Ekşi’nin gerçekleştirdiği oyunun ses-ışık operasyonunu Hüseyin Özcan ve Egemen Demir, reji asistanlığını Erkan Horzum yürütüyor.

İstanbul’a ‘Kim Geldi’

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