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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
01.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

‘İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu’

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‘İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu’

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu” dedi.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Tarihsel Perspektiften Türkiye Almanya İlişkileri’ adlı konferansa katılan Almanya’nın 2010 ve 2012 yılları arasındaki Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye’de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğu söyledi. Ekonomi dünyasından insanlarla görüştüğünde Türkiye hakkında olumlu sözler duyduğunu belirten Wulff, şunları söyledi: “Türkiye’nin nüfusu genç, çalışkan ve akıllı. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu. Bunların hepsi yatırım çeker. Ama yatırımı başka ne çeker biliyor musunuz? Hukukun üstünlüğü ve demokratik bir ortam. Amerika’ya, Çin’e, Rusya’ya endişeli gözlerle bakıyoruz. Almanya böyle bakıyor. Her tarafta meseleler kaynarken, ‘Almanya ile Türkiye’nin daha fazla yakınlaşma zamanı gelmedi mi?’ demek istiyorum ben burada. ‘Karşılıklı küskünlükleri bırakıp yolumuza bakalım’ demek istiyorum sadece.”

CESARETLİ OLUN
Gençlere de tavsiyede bulunan Wulff, şöyle devam etti: “Cesaretli olun, başka dinlere, başka yaşam tarzlarına karşı asla kalbinizi kapamayın. Her zaman açık fikirli olun. Tabii ki belli kurallar çerçevesinde, belli asgari müşterekler etrafında şekillenir toplumlar. Türkiye olsun, Almanya olsun. Bu bir temeldir. Bu temeli unutmamak kaydıyla açık fikirliliğinizi, hoşgörünüzü hep ayakta tutun.”

 

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