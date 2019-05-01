‘İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu’
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu” dedi.
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Tarihsel Perspektiften Türkiye Almanya İlişkileri’ adlı konferansa katılan Almanya’nın 2010 ve 2012 yılları arasındaki Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye’de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğu söyledi. Ekonomi dünyasından insanlarla görüştüğünde Türkiye hakkında olumlu sözler duyduğunu belirten Wulff, şunları söyledi: “Türkiye’nin nüfusu genç, çalışkan ve akıllı. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli yeni bir havalimanına sahip. İlla Avrupa üzerinden bir yerlere uçmanız gerekmiyor. Bakınız işte İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu. Bunların hepsi yatırım çeker. Ama yatırımı başka ne çeker biliyor musunuz? Hukukun üstünlüğü ve demokratik bir ortam. Amerika’ya, Çin’e, Rusya’ya endişeli gözlerle bakıyoruz. Almanya böyle bakıyor. Her tarafta meseleler kaynarken, ‘Almanya ile Türkiye’nin daha fazla yakınlaşma zamanı gelmedi mi?’ demek istiyorum ben burada. ‘Karşılıklı küskünlükleri bırakıp yolumuza bakalım’ demek istiyorum sadece.”
CESARETLİ OLUN
Gençlere de tavsiyede bulunan Wulff, şöyle devam etti: “Cesaretli olun, başka dinlere, başka yaşam tarzlarına karşı asla kalbinizi kapamayın. Her zaman açık fikirli olun. Tabii ki belli kurallar çerçevesinde, belli asgari müşterekler etrafında şekillenir toplumlar. Türkiye olsun, Almanya olsun. Bu bir temeldir. Bu temeli unutmamak kaydıyla açık fikirliliğinizi, hoşgörünüzü hep ayakta tutun.”
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