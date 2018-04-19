İstanbul Perspektifi, Offenbach’ta
Common Arts isminin ve sanat akımlarının türeticisi Refik Tekinalp’in ‘İstanbul Geçmişten Geleceğe’ adlı koleksiyonu cumartesi günü Almanya’da Offenbach Stadthalle’de sanat severlerle buluşuyor.
REFİK Tekinalp‘in 2013-2016 yılları arasında hazırladığı İstanbul koleksiyonunda, ‘Uzay Perspektifi‘ adını verdiği bakış açısı ile günden güne dijitalleşen dünyaya ve çağ atlayan İstanbul‘a vurgu yapılıyor.
Sanatçı bu koleksiyonunda İstanbul’u ve Boğaz’ı doğal görünümü ile resmetmiş, bulutları gökyüzünden görünümleri ile kurgulamış. Böylelikle uydu aracılığıyla sağlanan dijital gelişmeler sembolize edilmiş ve bir resimde iki farklı derinlik oluşturulmuş. Tekinalp’ın bu perspektif çalışmalarının kökenleri 1993 yılındaki resim çalışmalarına kadar uzanıyor.
İki gün sürecek sergi, Kaiserstraße 108-112, 63065 Offenbach am Main’de yer alacak.
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