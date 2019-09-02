Issız, ormanlarla kaplı, henüz ayak değmemiş binlerce adası var: İsveç cenneti

MEVCUT bilgilere göre İsveç kıyılarında küçük ve ıssız tamı tamına 221 bin 800 ada var. Bu adaların bir çoğu yoğun ormanlarla kaplı ve kilometrelerce uzunlukta henüz ayak değmemiş plajlarla hala gerçek anlamda bakir kalmış bölgeler var... İsveç, aynı zamanda yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla da en büyük İskandinav ülkesi... İsveç’e seyahat ediyorsanız ve gerçek anlamda İsveç deneyimi yaşamak istiyorsanız; en az bir gününüzü tipik bir İsveç kırmızı ahşap evinde geçirmenizi öneririm...

İster İsveç’in kuzeyini isterse güneyini tercih edin ; yaz veya kış ayları hiç farketmez çünkü bu tür evler ülkenin hemen her köşesine yayılmış durumda ve her bütçeye müsait fiyatlara kiralanabiliyor. Yalnızca Stockholm’a seyahat edecek olsanız bile bu fırsatı kaçırmayın. Şehri çevreleyen sayısız sayıdaki adaların birinde, nefes kesici doğanın ortasında harika bir kırmızı ahşap kır evinde kalarak, anılarınıza unutulmaz bir anı daha ekleyebilirsiniz...





300 BİN REN GEYİĞİ

İsveç’te Gotland Adası hariç hemen her bölgede Ren Geyiklerine rastlayabilirsiniz. İsveç genelinde yaklaşık 300 bin Ren Geyiğinin yaşadığı saptanmış. En fazla yaşadıkları yer ise kış aylarında 30 bine yaklaşan sayılarıyla Smaland bölgesi... İsveç’te birçok yerde Ren Geyikleri parkları var ama gerçek bir geyik safarisi yaşamak isterseniz, el değmemiş vahşi bir ormanının ortasındaki Grönasens geyik parkına gitmelisiniz.

Bu güzel İskandinav ülkesininde; Ren Geyikleri parklarından, köpek kızağı safarilerine, adalara, Kuzey Işıklarından tarihe ve el değmemiş doğasına kadar keşfedilmeyi bekleyen bir sürü güzellik var... Gelenek ve kültürün, tasarım ve sanat ile iç içe girdiği, el değmemiş ormanların diyarı İsveç’te ilk durağım Başkent Stockholm oldu... Akşam güneşinin muhteşem güzelliğinde yola çıktığım Finlandiya’dan sabahın ilk saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte Stockholm’a ulaştım...





KUZEYİN VENEDİK’İ STOCKHOLM

Kuzey Avrupa’da yer alan güzelliği ve muhteşem takımadalarıyla ünlü Stockholm, çevresindeki 24 bin ada sayesinde tam anlamıyla bir adalar şehri . Şehir alanının yüzde otuzu su kanallarından, diğer yüzde otuzu ise yeşil alanlardan oluşuyor... Şehir aynı zamanda eşsiz bir gece hayatına ve Kuzey Avrupa’nın en iyi restoranlarına da ev sahipliği yapıyor... Kuzeyin Venedik’i diye adlandırılan Stockholm, bunun yanısıra 10 milyon nüfuslu ülkenin dörtte birinin yaşadığı oldukça modern bir kültür, sanat, medya ve politika merkezi olarakta ünlü... Şehir merkezi, Stockholm takımadalarını takip eden ve 53 köprüyle birbirine bağlanan 14 adacıktan oluşuyor. Bunların başlıcaları; tarihi eski şehrin bulunduğu Gamla Stan-Riddaholmen, daha çok ticari bölgelerin bulunduğu Norrmalm -Vasastaden, yeşil alanlar ve parklarıyla ünlü Djurgarden -Skeppsholmen ve genellikle konsept ve tasarım mekanların bulunduğu alışveriş merkezi Södermalm-Langholmen...





STOCKHOLM’ÜN EN GÜZELİ

Gamla Stan-Djurgarten, bence Stockholm’ün en büyüleyici köşelerinden... Şehri ziyaret edenler bana mutlaka hak vereceklerdir. Pitoresk Eski Şehir ‘Gamla Stan’, rengarenk evleri, antika dükkanları, harika restoranları, daracık sokakları, irili ufaklı şirin ve modern kafeleri ile ünlü... Yürüyerek rahatça dolaşabilirsiniz. Dolambaçlı ara sokaklara mutlaka dalın ve şehrin bu bölgesinin keyfini çıkartmak için kendinize yeterince zaman ayırın... Gamla Stan’ın tarihi ve gizli köşeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız her sokağa dalmanız veya bir şehir kitapçığı edinmeniz gerekebilir. Gamla Stan’ın en hareketli ve turistik caddesi ise Vasterlangatan. Bu bölgede fotoğraf çekmeyi severler için kaçırmamanızı önereceğim iki sokak daha var; Köpmanbrinken ve Österlanggatan...

Djurgarten: Stockholm’ün doğusunda bulunan bir park alanı. Djurgarten gerçek anlamda doğal bir alan, adanın yarısı ormanlık ve 10 bin 200 metre uzunluğunda bir plajla çevrili. Burada büyük bir alana yayılmış mükemmel güzellikteki gül bahçelerini keşfedilebilirsiniz... Södermalm: Gamla Stan ve Djurgarten kadar turistik olmamasa da, keyifli bir lokal yaşamı gözlemleyebileceğiniz eğlenceli bir yer...

Monteliusvagen: Şehrin ücretsiz seyir teraslarından birisi ve gerçekten harika bir manzara sunuyor. Özellikle gün batımında giderseniz manzara muhteşem.





NOBEL MÜZESİ VE ABBA

Skogskyrkogarden Mezarlığı: Şehrin güneyindeki bu güzel mezarlık, UNESCO Dünya Mirası listesinde ve İsveç’te gezilecek yerler listesinde...

Nobel Müzesi: 1901 yılından beri Nobel Ödülü alan isimleri, Alfred Nobel’in hayatını ve kafe kısmında bulunan sandalyelerin altında Nobel almış olanların imzalarını görebilirsiniz. Nobel müzesine giriş eğer Stockholm Pass’ınız varsa ücretsiz.

Ericsson Globe Binası: Stockholm’un simgelerinden birisi ve aynı zamanda dünyanın en büyük küresel binası olan Ericsson Globe binası, 110 metre çapında ve 85 metre yüksekliğinde top şeklinde küresel bir bina... Dünyada türünün en büyüğü olan İsveç Güneş Sistemi’nin merkezindeki Güneş’i temsil ediyor...

Her on dakikada bir 12 kişilik camdan bir küre, yarım tur atarak 20 dakikada 130 metre yüksekliğindeki en üst kısma çıkıyor ve biraz durduktan sonra tekrar aynı şekilde aşağıya iniyor... Özellikle güneşli günlerde, önceden çevrimiçi olarak bilet almanız gerekiyor aksi takdirde uzun süre beklemeniz gerekebilir. Bu arada, burada da eğer Stockholm Pass’ınız varsa ücret ödemenize gerek yok...

ABBA Müzesi: ABBA Müzesi’nde ünlü pop grubu üyelerinin sahne kostümleri, enstrümanları ve hatıraları sergileniyor. Ayrıca ziyaretçiler, grubun gerçek boyutlarındaki hologramı ile yan yana ABBA şarkılarını dans edip söyleyebiliyor...

Skansen Açık Hava Müzesi: ABBA Müzesi’nden sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunan ve 1891’de açılan dünyanın ilk açık hava müzesi Skansen Müzesi’ne uğramanızı tavsiye ederim. Hayvanat bahçesi, kilise, askeri kulübeler, tarım alanları, çiftlikler, cam işleme atölyeleri ve fırınlarda geleneksel kıyafetli çalışanlar, 18. ve 19. yüzyıllardaki İsveç kasabasındaki günlük hayatı günümüze taşıyor. Giriş ücreti yaklaşık 13 Euro, Stockholm Pass’ınız varsa ücretsiz....

Drottningholm Saray’ı: Şansınız varsa, Prenses Victoria ve eşi Daniel’le de karşılaşabilirsiniz çünkü 17. yüzyıldan kalma saray 1982’den beri İsveç kraliyet ailesinin resmi konutu... Drottningholm Saray’ına bir tekne turuyla gitmenizi öneririm.





GOTLAND VE BEYAZ PARTİLER

Rüzgarlı kayalıkları, geniş plajları, tatlı salyangozları, inanılmaz güzellikteki daracık çıkmaz sokakları, harap kiliseleri ile Gotland ve özellikle de adanın başkenti Visby’nin her köşesi ayrı güzellikte... Adada toplam 100 kilise var; bunların içinde bence en orijinalleri Visby’nin çatısız kiliseleri ve kilise kalıntıları.

Visby’nin antika Arnavut kaldırımlı parke taşı sokaklarını dolaşırken, önünüze çıkan çoğu Ortaçağ’dan kalma bu kilise kalıntılarını gerçek anlamda keşfetmek için UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ada’nın başkentine yeterli zaman ayırmanızı öneririm.

Kallis plaj kulübü: Tabii ki Gotland’ta da bu bir ilginç adaya yakışacak oldukça ünlü bir plaj kulübü var... Kallis Plaj Kulübü (Kallbad’ın kısaltması: İsveç tabiriyle, sauna bulunan plaj anlamına geliyor) doğrudan denizde kurulu ve 2 bin 500 kişi aynı anda parti yapabiliyor. Bu partilerin içinde en popüler olanı: tüm konukların beyaz giyindiği ‘Beyaz Partiler’.

MALMÖ VE ÖRESUND KÖPRÜSÜ

Malmö şehir merkezinden 15 dakikalık bir araba yolculuğu ile muhteşem görünümlü Öresund Köprüsü’ne ulaşabilirsiniz. Bu köprü, 1999 yılında açıldığı günden bu yana dünya çapındaki ününü koruyor. Bu inanılmaz mühendislik başarısı İsveç’i Danimarka’ya ve daha sonra da Avrupa kıtasına bağlıyor. Köprü hem demiryolu işlevi hem de yol. Danimarka tarafında Kopenhag havalimanında uçakları etkilememek için tünele giriyor...





UCUZ HALI VE AYAK PASPASLARINA RAKİP ÜLEKENİN İSİMLERİ VERİLMİŞ

Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda tur rehberliği yapan rehberimiz bize; İsveç ve Danimarka’nın gizli bir rekabet içinde olduklarını söyleyerek bu konuda inanılmaz bir örnek verdi: İsveç’in dünyaca ünlü İkea firması ayak paspaslarına Danimarka şehirleri ‘Helsingör ve Roskilde’in isimlerini vermiş ve bu şekilde Danimarka ile dalga geçiyormuş... Münih’e gelince ilk işim bu konunun doğruluk derecesini araştırmak oldu ve gerçekten de İkea kataloğunda ucuz halı ve ayak paspaslarına Danimarka şehirlerinin isimlerinin verildiğini gördüm. Danimarka’da tepkiye yol açan bu olayla ilgili ilk haberler Kopenhagen gazetelerinde yer alınca Almanya’da da haber olmuş.





STOCKHOLM METRO İSTASYONLARI

Stockholm’de metro istasyonları T harfi ile gösteriliyor. Bu şehrin metro istasyonlarına gerçekten bayıldım, tam anlamıyla bir açık sanat galerisi gibiler... Hepsinde ayrı bir konsept ve rengarenk çizimler olan durakları görmek için bile metro kullanmaya değer...

BURALARI GEZİN

Stockholm’den İsveç’in güneydoğu kuşağında bulunan ormanlık bir şehir olan Söderköping’e ve daha da güneyindeki tarihi Kalmar’a da mutlaka seyahat edin. Kristal Krallığı keşfedin ve İsveç’in en etkileyici kalelerini ziyaret edin: Kalmar Kalesi, Vadstena, Gripsholm ve Drottningholm Kalesi bunlardan bazıları... Gerçek teknik mühendislik harikası olan 19. yüzyılın başlarından kalma 190 kilometre uzunluğundaki Göta Kanalı’nda nehir turu da oldukça zevkli... Smaland’ın göbeğinde güzel bir şehir olan Växjö ile Smaland’da göllerle çevrili pitoresk bir kasaba olan Jönköping de mutlaka görülmesi gereken yerlerden.





BİLMENİZ GEREKENLER

* Laponlar ya da Samiler: Norveç ve İsveç’in Kuzey Kutup Dairesi içerisinde kalan bölgelerinde çok eski tarihlerden bu yana yaşamakta olan bir etnik grup. Özellikle Samiler misafirperverlikleriyle ünlü.

* Walpurgis: İsveç’te Nisan ayının son günü ateşler yakılıp çeşitli eğlencelerle baharın gelişinin kutlandığı özel gün...

* Stockholm Pass: İlk kez bir Avrupa şehrinde şehir kartı aldım, bu kadar pahalı bir şehirde her yeri detaylıca ve doyasıya gezmek için bu kartı almam şarttı biraz pahalı da olsa daha avantajlı oldu ve hakkını verdi.

Şehir gerçekten pahalı, tek avantaj ise suyun çeşmeler sayesinde her yerde ücretsiz olması. Ülke genelinde her çeşmeden su içilebiliyor. Ya da bir mekana gittiğinizde menüyle birlikte direkt su getiriyorlar... Stockholm’dan toplu taşıma araçları, tren, otobüs veya feribotla Vaxholm adasına gidebilir ve adanın harika manzarasının keyfini çıkarabilir veya bunu Stockholm’den üç saatlik bir tekne turu rezervasyonu yaparak da gerçekleştirebilirsiniz...

Diğer İskandinav Ülkeleri gibi İsveç’te gerçek anlamda bir geleneksel festivaller ülkesi. Listenin başında, ülkenin en önemli festivallerinden biri olan ünlü Midsommarfest buluyor... Her yıl haziran ayının bir cumartesi günü, tüm ülke gerçek bir kutlama havasında oluyor... Yaklaşık iki ay sonra gerçekleşen ve gerçek bir mutfak festivali olan Krebsfest’te benzer şekilde aynı coşkuyla kutlanıyor..

* Kuzey Işıkları (Aurora Borealis): Kuzey Işıkları olarak bilinen bu eşsiz doğa harikası fenomen, İsveç Laponyası da dahil olmak üzere İskandinavya’nın kuzey kesimlerinde meydana geliyor. Eylül ve mart ayları arasında buralardaki gökyüzü kırmızı ya da yeşil, hatta bazen mor renkte parlıyor. Bunun nedeni ise güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarının dünyanın atmosferine ulaşması ve böylece daha sonra ışığa çıkan oksijen atomlarıyla karşılaşması olarak açıklanıyor. Stockholm’de yaz ortasında ortalama 18 saat süreyle aralık ayında ise 6 saat süreyle gündüz yaşanıyor. Yazın gündüz sıcaklık 20 - 26° C olup gece 12° C’ye kadar düşebiliyor. Sonbahar oldukça serin ve yağmurlu. Aralık-mart dönemi kış ayları olduğundan havalar çok soğuk ve eksilerde seyrediyor. İlkbahar da 13-15° C arasında değişiyor. Stockholm gezisi için en iyi mevsim yaz...

* Ülkenin ana dili: Ana dili İsveççe fakat hemen hemen herkes iyi derecede İngilizce konuşuyor.

* Para Birimi: İsveç Kronu, sembolü SEK. Ama sadece kredi kartı kullanarak neredeyse bütün ülkeyi gezmeniz mümkün.