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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Images
10.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

İşsiz göçmenlere UTV’den yardım eli

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İşsiz göçmenlere UTV’den yardım eli

Türk Dernekler Birliği (UTV), AB projeleri, bölge hükümeti kurumları ve iş ajanslarıyla ortak hareket ederek, özellikle işsizliğin kıskacında ve dezavantajlı durumda olan göçmenlere yardım elini uzatıyor.

MERKEZİ Anvers şehrinde bulunan, ayrıca Heusden-Zolder beldesi ve başkent Brüksel’de de birer şubesi bulunan UTV, işsizlik sorunuyla yakından ilgileniyor. Birkaç yıldır Avrupa Birliği destek projeleri kapsamındaki faaliyetlerde başarı gösteren UTV, meslek yönlendirme projelerinde AB, Flaman Bölge Hükümeti, Brüksel’deki iş bulma kurumları, Actiris ve VDAB dernekleri destekli ‘Meslek Koçları’ programlarıyla yüzlerce insana iş bulması için destek oluyor. İşsizliğin, Avrupa’nın birçok yerinde olduğu gibi Brüksel’de de özellikle yabancı kökenli insanlar arasında daha çok olması, Türk Dernekler Birliğini bu alanda çalışmaya itti.

‘KALİTE SERTİFİKASI ALDIK’
İşsizliğin Türkler ve diğer azınlıkların Avrupa’da boğuştuğu temel sorunlarından biri olduğunu belirten UTV Başkanı Hikmet Çakır, şunları söyledi: “Bu problemden dolayı yine hayatın diğer alanında halkımız mağdur oluyor, ailelerin eğitim durumlarına olumsuz bir etki yapıyor. Bu sorunlara çözüm bulmak için birçok çalışmalar geliştirdik ve bu çalışmalarımız bize Avrupa Birliği Kalite Sertifikası getirdi. Meslek koçlarımız halkımızın hizmetindedir. İş bulmakta zorlanan halkımıza bizlerle iletişime geçmeleri için çağrı yapıyorum.”

‘KISA SÜREDE YARDIMCI OLUYORUZ’
UTV’nin meslek koçu olan Hasibe Büyükboyacı ise, “AB destekli UMUWorx projemizde iş bulma kurumları VDAB ve Actiris ve diğer partnerlerimizden iş bulma ajansı Manpower ve serbest meslek kuruluşu UNIZO ile birlikte özel bir program geliştirdik. Bu sayede kısa bir sürede birçok insana kalıcı bir meslek edinmelerinde yardımcı olabiliyoruz” dedi.

 

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