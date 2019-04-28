İspanyollar 4 yılda üçüncü kez sandık başında
2015 yılından beri dördüncü kez sandık başına giden İspanya’da, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak. 37 milyon İspanyol, siyasi belirsizlikler, Katalonya sorunu, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluk ve işsizlik sorunlarının gölgesinde siyasi tercihlerini ortaya koyacak.
İSPANYA demokrasi tarihinde 13’üncüsü düzenlenen erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00’da başladı. 2 milyon 93 bin 977’si yurt dışında ikamet eden toplam 36 milyon 893 bin 976 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Gelecek 4 yıl için ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörün belirleneceği seçimler için 23 bin 196 oy merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında toplam 212 bin sandık kuruldu.
İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçim dolayısıyla ülke genelinde 45 bin jandarma, 30 bin ulusal polis olmak üzere toplamda yaklaşık 93 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi. Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak.
AŞIRI SAĞIN VE KATALANLARIN ALACAĞI OY MERAK KONUSU
2015 yılından bu yana üçüncü kez sandık başına giden İspanyollar, ülke yönetimindeki siyasi belirsizlikler, Katalonya sorunu, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluklar ve işsizlik meselelerinin bulunduğu bir ortamda siyasi tercihlerini ortaya koyacak. İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.
İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Katalonya’da yasa dışı olarak 1 Ekim 2017’de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5’i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.
İspanya’da seçim yarışını götürecek olan parti liderleri: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Santiago Abascal
SEÇİMİNİ FAVORİSİ PEDRO SANCHEZ
Anketler genel seçimin favorisi olarak mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) gösterse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.
Başbakan olmak için yarışan siyasi liderlerden PSOE lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias ve aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal oyunu Madrid’de kullanırken, merkez sağdaki Vatandaşlar (C’s) partisinin lideri Albert Rivera Barcelona’da sandık başına gidecek. Ülkede genel seçimlerin yanı sıra Valensiya özerk yönetiminde yerel parlamento seçimleri de yapılıyor.Oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00’de sona erecek.
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