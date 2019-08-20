İspanya’nın davetini kabul etmediler! 'Oraya kadar dayanamazlar'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİspanya’nın davetini kabul etmediler! 'Oraya kadar dayanamazlar'
GeriAvrupa İspanya’nın davetini kabul etmediler! 'Oraya kadar dayanamazlar'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: İHA
20.08.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

İspanya’nın davetini kabul etmediler! 'Oraya kadar dayanamazlar'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya’nın davetini kabul etmediler! 'Oraya kadar dayanamazlar'

İspanya hükümeti, 107 sığınmacıyla günlerdir İtalya açıklarında bekleyen ‘Open Arms’ gemisine Balear Adaları’na dümen kırma teklifinde bulundu. Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, ‘Open Arms’ın en yakın İspanyol limanına yanaşabileceği belirtildi.

ANCAK söz konusu gemiyi işleten İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, yaklaşık iki buçuk haftadır denizde olan gemideki insani durumun çok kötü olduğunu ve İtalya’nın Lampedusa Adası açığında bulunan ‘Open Arms’ın, en yakın İspanyol limanına ulaşmak için günlerce yol katedemeyeceğini bildirdi. İspanya’nın Balear Adaları, ‘Open Arms’ın şu an bulunduğu noktaya bin kilometreden fazla mesafede.
Geçen perşembe gününden bu yana İtalya’nın Akdeniz’deki en güney noktası olan Lampedusa yakınlarında bekleyen sığınmacılara yardım gemisi ‘Open Arms’, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin sert tavrı nedeniyle limana yanaşamıyor. Proactiva Open Arms tarafından yapılan açıklamada, “Gemimiz Lampedusa sahilinden sadece 800 metre uzaklıkta ve şimdi Avrupa devletleri, bizim gibi küçük bir STK’dan, 18 günlük beklemenin ardından, güvertedeki 107 bitkin kişi ile kötü hava şartlarında üç gün daha yolculuk yapmamızı talep ediyor” denildi. Örgüt, İspanya’ya yolculuk yapılacaksa, bunun için gerekli olan her şeyin İtalya ve İspanya tarafından karşılanmasını istiyor. Bazı medya organlarına göre Proactiva Open Arms, olası bir İspanya yolculuğunun daha az sıkıntılı geçmesi için, sığınmacıların başka bir gemiye nakledilmesinden yana.

DENİZE ATLAMIŞLARDI
İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli ise İspanya’ya gitmeyi kabul etmesi durumunda, İtalyan Sahil Güvenliği’ne ait bir geminin ‘Open Arms’a eşlik edebileceğini belirtti. Toninelli, ‘Open Arms’ın kaptanının İspanya’ya gitmeyi kabul edeceğini umduğunu ifade ederek, bu teklife karşı gelmesinin ‘tamamen anlaşılmaz’ olacağını dile getirdi. ‘Open Arms’ gemisinde bulunan sığınmacılardan bazıları pazar günü kendilerini güverteden denize atarak, Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışmış, ancak gemi personeli bir süre sonra bu kişileri yeniden gemiye getirmişti. İspanyol televizyonunda yayınlanan görüntülerde tekrar gemiye alınan sığınmacılardan bazılarının ağlama krizine girdiği ve bu kişilerle psikologların ilgilendiği görülmüştü.

İspanya’nın davetini kabul etmediler Oraya kadar dayanamazlar

AB KOMİSYONU’NUN TAVRI
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise tüm taraflara çözüm bulma çağrısında bulundu. Açıklamada, şu an için en önemli konunun, sığınmacıların bir yerde karaya basması olduğu ve devamında bu sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ile ilgili olarak görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Komisyon Sözcüsüne göre, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya ve Romanya sığınmacıları kabul edebileceğinin sinyalini vermiş durumda. ‘Open Arms’ gemisinin hangi limanda demir atması gerektiği ile ilgili soruya da cevap veren sözcü, bunun Avrupa Birliği Komisyonu’nun görevi olmadığını ancak İspanya’nın gösterdiği iyi niyetten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

OCEAN VİKİNG DE AÇIK DENİZDE BEKLİYOR
AB Komisyonu Sözcüsü ayrıca, ‘Open Arms’a gösterilen dayanışmanın, Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütlerinin ortak kurtarma gemisi ‘Ocean Viking’e de gösterilmesini umduğunu ifade etti. Söz konusu gemi de 356 sığınmacıyla halen Malta ile İtalya arasında, bir limana yanaşmak için izin verilmesini bekliyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar, denizden kurtarılan sığınmacıların neredeyse üçte birinin 18 yaşın altında olduğunu ve 92 tanesinin yanında ne bir anne-babanın, ne de bir başka yakının bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, “Kaçış yolunda korkunç şeyler yaşayan bu insanlar için beklemek yeniden çok büyük psikolojik baskılar yaşamak anlamına geliyor” denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Sigortadan para almak için 7 yılda 14 kaza yapmış
Lunaparkta gamalı haca benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Başbakan Müller boşandı
40 kilo plaj kumunu hatıra olarak almışlar: Fransız çift 6 yıl hapisle karşı karşıya